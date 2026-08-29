Про це розповів командувач авіації Повітряних Сил полковник Олександр Дяків.

Які винищувачі обрала Україна?

За словами Дяківа, українська сторона розглядала різні західні авіаційні платформи, однак найбільш придатними для умов України визнали три винищувачі.

Ми перебрали всі платформи, які, можливо, були прийнятні для нас. І ми прийшли до того, що Україна може з максимальною ефективністю використовувати три платформи. Це Gripen, Rafale і F-16,

– сказав Олександр Дяків.

Під час вибору враховували бойові характеристики літаків, вартість їхнього придбання та експлуатації, доступність озброєння і запчастин, логістику, можливості української інфраструктури, а також швидкість ремонту та відновлення після бойових пошкоджень.

F-16 уже перебувають на озброєнні України, тому українські Повітряні Сили мають підготовлених пілотів, техніків та інших фахівців, які знають особливості експлуатації цих машин.

Окремо Дяків відзначив шведський Gripen. За його словами, багатоцільовий винищувач здатний працювати як по повітряних, так і по наземних цілях, а на нього можна інтегрувати озброєння шведського та іншого європейського виробництва.

Важливою перевагою Gripen командувач назвав невибагливість до інфраструктури. Літак може використовувати непідготовлені поверхні та спеціальні ділянки доріг, а для повторного вильоту потребує мінімальної кількості наземного персоналу.

Підготовка Gripen до повторного застосування може займати лише 15 – 20 хвилин.

Водночас перехід на західні винищувачі передбачає значно більше, ніж просто отримання самих літаків. Разом із платформами потрібні озброєння, наземне обладнання, запчастини, логістика та підготовлений персонал.

Отримання нової платформи – це не просто: ось, беріть літак. Це комплекс, –

наголосив Дяків.

Українські льотчики, інженери, техніки та фахівці з логістики вже проходять підготовку за кордоном. Командувач авіації наголосив, що саме люди визначатимуть, наскільки швидко Україна зможе нарощувати свої авіаційні спроможності.

Україна також продовжує співпрацю з партнерами в межах авіаційної коаліції. Дяків наголосив, що бойовий досвід українських військових уже враховується під час розвитку майбутньої авіації.

Літак можна купити, можна купити ракету, можна купити бомбу, але досвід не купиш,

– сказав командувач авіації.

Нагадаємо, союзники готують для України нові оборонні спроможності, зокрема винищувачі Gripen, технології для ракет SCALP та безпілотники. Швеція та Україна домовилися про подальшу інтеграцію Gripen у систему захисту українського неба, зокрема для протидії балістичним загрозам.

Також країни працюють над створенням коаліції з протидії балістичним ракетам, яка має координувати постачання додаткових перехоплювачів.

Велика Британія дозволила компанії MBDA розкрити Україні засекречені технології, пов’язані з ракетами SCALP. Це відкриває можливість для локалізації виробництва таких ракет на території України.

Окремо Київ і Лондон розвивають співпрацю у сфері далекобійного озброєння та безпілотних систем. Йдеться, зокрема, про спільне виробництво дронів і реалізацію нових домовленостей у межах оборонних програм.