Під час візиту до Києва очільниці МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив графік залучення літаків до захисту від балістичних атак. Сторони також узгодили створення спеціальної коаліції з протидії балістичним ракетам для координації постачань додаткових перехоплювачів та захисту судноплавства у Чорному морі.

Британія дозволила локалізувати складання ракет SCALP

Британський уряд ухвалив рішення дозволити оборонній компанії MBDA розкрити засекречену інформацію про системи далекобійної ракети SCALP. Перший закордонний візит нового прем'єр-міністра Британії Енді Бернема до Києва ознаменував старт проєкту локального виробництва цієї зброї безпосередньо в Україні.

У 35-ту річницю незалежності України український народ не повинен мати жодних сумнівів: Британія поруч із вами сьогодні і стільки, скільки знадобиться,

– Енді Бернем, прем'єр-міністр Британії.

Передача технологій доповнює програми з розробки дешевого далекобійного озброєння в межах ініціативи Brakestop. Під час перебування в українській столиці очільник британського уряду також очолить засідання Коаліції охочих.

Норвегія та Фінляндія масштабують виробництво безпілотників

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про підписання двосторонньої угоди Drone Deal із Норвегією, яка стала десятою країною серед понад 20 охочих приєднатися до цієї ініціативи. Документ передбачає спільну розробку технологій, а також збереження фінансової підтримки Києва в межах програми Nansen на рівні 9 мільярдів доларів до 2027 року.

Президент Фінляндії Александр Стубб під час саміту Україна – країни Нордично-Балтійської вісімки зазначив, що Гельсінкі наближається до фінальної стадії домовленостей за формулою 90/10. Згідно з цією пропорцією, 90% виготовлених дронів вирушатимуть Силам оборони України, тоді як 10% залишатиметься для потреб фінської армії.

Для реалізації оборонних меморандумів до Києва прибули керівники провідних фінських підприємств, серед яких Patria, Nokia, Insta, Boomeranger, Nest AI, Sensofusion та ICEYE. Спільні проєкти передбачають випуск безпілотних літальних апаратів, морських безекіпажних систем і розгортання виробництва наземних роботизованих комплексів.

Співпраця союзників у сфері оборони та ППО

Нагадаємо, раніше ми писали, що фінська компанія Innokas уже розпочала масштабування випуску безпілотних апаратів для українських військовослужбовців за технологіями розробника Airlogix.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, під час урочистих заходів у Києві президент Володимир Зеленський продемонстрував зразки новітньої української зброї, а шведські винищувачі Gripen готуються захищати українське небо.