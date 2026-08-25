В ходе визита в Киев главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил график задействования самолетов для защиты от баллистических атак. Стороны также согласовали создание специальной коалиции по противодействию баллистическим ракетам для координации поставок дополнительных перехватчиков и защиты судоходства в Черном море.

Великобритания разрешила локализовать сборку ракет SCALP

Британское правительство приняло решение разрешить оборонной компании MBDA раскрыть засекреченную информацию о системе дальнобойной ракеты SCALP. Первый зарубежный визит нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема в Киев ознаменовал старт проекта локального производства этого оружия непосредственно в Украине.

В 35-ю годовщину независимости Украины украинский народ не должен иметь никаких сомнений: Великобритания рядом с вами сегодня и столько, сколько понадобится,

– Энди Бернем, премьер-министр Великобритании.

Передача технологий дополняет программы по разработке недорогого дальнобойного вооружения в рамках инициативы Brakestop. Во время пребывания в украинской столице глава британского правительства также возглавит заседание "Коалиции желающих".

Норвегия и Финляндия наращивают производство беспилотников

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о подписании двустороннего соглашения Drone Deal с Норвегией, которая стала десятой страной среди более чем 20 желающих присоединиться к этой инициативе. Документ предусматривает совместную разработку технологий, а также сохранение финансовой поддержки Киева в рамках программы Nansen на уровне 9 миллиардов долларов до 2027 года.

Президент Финляндии Александр Стубб во время саммита "Украина – страны Северно-Балтийской восьмерки" отметил, что Хельсинки приближается к финальной стадии переговоров по формуле 90/10. Согласно этой пропорции, 90% произведенных дронов будут поставляться Силам обороны Украины, тогда как 10% останутся для нужд финской армии.

Для реализации оборонных меморандумов в Киев прибыли руководители ведущих финских предприятий, среди которых Patria, Nokia, Insta, Boomeranger, Nest AI, Sensofusion и ICEYE. Совместные проекты предусматривают выпуск беспилотных летательных аппаратов, морских беспилотных систем и развертывание производства наземных роботизированных комплексов.

Сотрудничество союзников в сфере обороны и ПВО

Напомним, ранее мы писали, что финская компания Innokas уже приступила к наращиванию объемов выпуска беспилотных аппаратов для украинских военнослужащих по технологиям разработчика Airlogix.

Как уже сообщалось на нашем сайте, во время торжественных мероприятий в Киеве президент Владимир Зеленский продемонстрировал образцы новейшего украинского оружия, а шведские истребители Gripen готовятся защищать украинское небо.