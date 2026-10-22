Винищувачі F-16 для полювання на "Шахеди": у США розглядають нову конфігурацію для України

Про можливу спеціальну версію F-16 повідомило видання Defence Blog 21 жовтня з посиланням на джерела в Lockheed Martin.

Інформація з'явилася після зустрічі Володимира Зеленського з представниками компанії 19 жовтня. Під час офіційних переговорів говорили про підтримку українських F-16, підготовку пілотів та співпрацю в галузі протиповітряної оборони. Проте про створення нової модифікації винищувача Офіс Президента не повідомляв.

Що Lockheed Martin пропонує змінити в F-16

За даними співрозмовників Defence Blog, американська компанія розглядає варіант винищувача зі збільшеною дальністю польоту та активною фазованою антенною решіткою, або AESA. Також вивчається можливість глибшої інтеграції європейських керованих авіабомб і крилатих ракет.

Наразі українські пілоти використовують переважно F-16, які раніше служили в європейських країнах НАТО та пройшли модернізацію Mid-Life Update. Це боєздатні машини, але їхні радари належать до старішого покоління з механічним скануванням. Нові F-16 Block 70 оснащують радіолокатором AESA, який електронно змінює напрямок променя та дозволяє швидше працювати з багатьма повітряними цілями.

Для України це важливо насамперед через постійні удари російських дронів і крилатих ракет, які часто летять на малих висотах. На тлі земної поверхні такі цілі складніше виявляти, тому можливості бортового радара безпосередньо впливають на ефективність винищувача як елемента ППО. Водночас реальна дальність виявлення залежатиме від розміру цілі, висоти польоту та конкретної конфігурації обладнання.

Чому Україні потрібен F-16 саме для протиповітряної оборони

Під час зустрічі з Lockheed Martin Зеленський наголосив на ефективності F-16 проти російських дронів. За його словами, літаки вже допомагають відбивати масовані атаки "Шахедів", а Україна розраховує на продовження програми їхньої підтримки.

Значення цих літаків зросло з появою швидших російських безпілотників. Мілітарі 24 раніше писав, що Україна нарощує виробництво спеціалізованих перехоплювачів проти реактивних "Шахедів", однак винищувачі також залишаються важливим засобом боротьби з такими цілями.

Видання Defence Blog із посиланням на раніше оприлюднені дані стверджує, що F-16 виконують близько 80% бойових вильотів українських Повітряних сил, а одному з авіаційних підрозділів приписують знищення понад тисячі російських дронів і крилатих ракет. Ці показники слід розглядати як інформацію видання, а не як окремо оприлюднену поточну статистику українського командування.

Новий літак чи модернізація наявних

Джерела Defence Blog не уточнили, чи спеціальна версія означатиме виробництво нових F-16, модернізацію вже переданих машин або обидва варіанти. Також невідомі її вартість, можливі обсяги закупівель і перелік європейського озброєння, яке виробник хотів би інтегрувати.

Україна вже має підготовлених пілотів і техніків для цієї платформи, тому розвиток F-16 виглядає практичним способом розширити бойові можливості авіації без переходу на цілком новий тип літака. Як раніше розповідав Мілітарі 24, Повітряні сили розглядають F-16, Gripen та Rafale як три основні західні платформи для подальшого розвитку авіації.

Окреме питання стосується обслуговування вже наявних F-16. На початку жовтня 24 Канал повідомляв про затримки ремонту українських винищувачів на європейських підприємствах. Тому під час переговорів із Lockheed Martin Київ зацікавлений і в розвитку ремонтних можливостей безпосередньо в Україні, що дозволило б швидше повертати літаки до бойової роботи.

Що ще обговорювали із Lockheed Martin

Офіс Президента підтвердив, що сторони говорили також про розширення співпраці щодо ракет-перехоплювачів для Patriot. Україна зацікавлена у збільшенні їхнього постачання та можливому ліцензійному виробництві на власній території.

Цю тему Мілітарі 24 уже розбирав у матеріалі про переговори щодо ліцензій на PAC-2 і PAC-3. Виробництво PAC-3 є окремим напрямом діяльності Lockheed Martin та не пов'язане безпосередньо з можливою новою версією F-16.

Попри зацікавленість Києва, конкретних переговорів щодо спеціальної української модифікації F-16 наразі немає, визнають джерела Defence Blog. Для запуску такої програми знадобляться офіційні домовленості, погодження уряду США, фінансування та визначення технічної конфігурації. Тому говорити про майбутні строки постачання поки зарано.