Истребители F-16 для борьбы с "Шахедами": в США рассматривают новую конфигурацию для Украины

О возможной специальной версии F-16 сообщило издание Defence Blog 21 октября со ссылкой на источники в Lockheed Martin.

Информация появилась после встречи Владимира Зеленского с представителями компании 19 октября. В ходе официальных переговоров обсуждались вопросы поддержки украинских F-16, подготовки пилотов и сотрудничества в сфере противовоздушной обороны. Однако о создании новой модификации истребителя Офис Президента не сообщал.

Что Lockheed Martin предлагает изменить в F-16

По данным собеседников Defence Blog, американская компания рассматривает вариант истребителя с увеличенной дальностью полета и активной фазированной антенной решеткой, или AESA. Также изучается возможность более глубокой интеграции европейских управляемых авиабомб и крылатых ракет.

В настоящее время украинские пилоты используют преимущественно F-16, которые ранее служили в европейских странах НАТО и прошли модернизацию Mid-Life Update. Это боеспособные машины, но их радары относятся к более старому поколению с механическим сканированием. Новые F-16 Block 70 оснащаются радиолокатором AESA, который электронным способом изменяет направление луча и позволяет быстрее реагировать на множество воздушных целей.

Для Украины это важно прежде всего из-за постоянных ударов российских дронов и крылатых ракет, которые часто летят на малых высотах. На фоне земной поверхности такие цели сложнее обнаруживать, поэтому возможности бортового радара напрямую влияют на эффективность истребителя как элемента ПВО. В то же время реальная дальность обнаружения будет зависеть от размера цели, высоты полета и конкретной конфигурации оборудования.

Почему Украине нужен F-16 именно для противовоздушной обороны

Во время встречи с представителями Lockheed Martin Зеленский подчеркнул эффективность F-16 против российских дронов. По его словам, самолеты уже помогают отражать массированные атаки "Шахедов", а Украина рассчитывает на продолжение программы их поддержки.

Значение этих самолетов возросло с появлением более быстрых российских беспилотников. "Милитари 24" ранее сообщал, что Украина наращивает производство специализированных средств перехвата реактивных "Шахедов", однако истребители также остаются важным средством борьбы с такими целями.

Издание Defence Blog со ссылкой на ранее обнародованные данные утверждает, что F-16 выполняют около 80% боевых вылетов украинских Воздушных сил, а одному из авиационных подразделений приписывают уничтожение более тысячи российских дронов и крылатых ракет. Эти показатели следует рассматривать как информацию издания, а не как отдельно обнародованную текущую статистику украинского командования.

Новый самолет или модернизация имеющихся

Источники Defence Blog не уточнили, будет ли специальная версия означать производство новых F-16, модернизацию уже переданных машин или оба варианта. Также неизвестны ее стоимость, возможные объемы закупок и перечень европейского вооружения, которое производитель хотел бы интегрировать.

У Украины уже есть подготовленные пилоты и техники для этой платформы, поэтому развитие F-16 представляется практичным способом расширить боевые возможности авиации без перехода на совершенно новый тип самолета. Как ранее сообщал "Милитари 24", Военно-воздушные силы рассматривают F-16, Gripen и Rafale в качестве трех основных западных платформ для дальнейшего развития авиации.

Отдельный вопрос касается обслуживания уже имеющихся F-16. В начале октября 24 Канал сообщал о задержках с ремонтом украинских истребителей на европейских предприятиях. Поэтому во время переговоров с Lockheed Martin Киев заинтересован и в развитии ремонтных возможностей непосредственно в Украине, что позволило бы быстрее возвращать самолеты к боевой эксплуатации.

Что еще обсуждали с Lockheed Martin

Офис Президента подтвердил, что стороны также обсуждали расширение сотрудничества в области ракет-перехватчиков для Patriot. Украина заинтересована в увеличении их поставок и возможном лицензионном производстве на своей территории.

Эту тему "Милитари 24" уже рассматривал в материале о переговорах по лицензиям на PAC-2 и PAC-3. Производство PAC-3 является отдельным направлением деятельности Lockheed Martin и не связано напрямую с возможной новой версией F-16.

Несмотря на заинтересованность Киева, конкретных переговоров о специальной украинской модификации F-16 пока нет, признают источники Defence Blog. Для запуска такой программы потребуются официальные договоренности, согласование с правительством США, финансирование и определение технической конфигурации. Поэтому говорить о будущих сроках поставок пока рано.