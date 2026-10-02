Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для The Financial Times.

Що відомо про затримку у ремонті українських F-16?

За словами президента, деякі винищувачі надто довго залишаються на ремонті. Через це Україна втрачає дорогоцінний час, коли ці літаки особливо потрібні для захисту неба.

Глава держави зазначив, що Київ хоче, щоб західні партнери допомогли налагодити ремонт і технічне обслуговування F-16 безпосередньо в Україні.

Це, пояснив він, дозволило б швидше повертати літаки до роботи, оскільки вони перебували б ближче до фронту.

Раніше Bloomberg писав, що Україна планує закупити десятки тисяч 20-міліметрових снарядів для F-16, щоб збивати російські реактивні безпілотники. Київ уже веде переговори з європейськими країнами та виробниками.

За даними ЗМІ, для знищення одного такого дрона може знадобитися близько 150 снарядів.

За нинішньої інтенсивності атак Україні може бути потрібно до 10 тисяч боєприпасів на добу.

Такі снаряди доступні у світі у значно більших кількостях, ніж ракети для Patriot. Тому їх розглядають як один зі способів посилити захист українського неба.