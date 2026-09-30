Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про новий спосіб боротьби з дронами?

Київ уже проводить переговори з кількома європейськими державами та виробниками щодо постачання 20-міліметрових снарядів для гармат винищувачів F-16. Їх планують застосовувати проти російських реактивних дронів.

Для знищення одного такого безпілотника може знадобитися близько 150 снарядів. За нинішньої інтенсивності російських атак потреба України може сягати приблизно 10 тисяч боєприпасів на добу.

Водночас потреба в такому озброєнні зростає на тлі складнощів із поповненням запасів ракет для американських систем Patriot. 20-міліметрові боєприпаси для гармат F-16 доступні у світі у значно більших кількостях, що робить їх одним із варіантів для швидкого нарощування можливостей протиповітряної оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що українські F-16 уже залучаються до боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Для їхнього знищення використовують, зокрема, ракети AIM-9 та AIM-120, однак їхнє застосування є дорожчим варіантом.

Нагадаємо, Росія вперше застосувала на реактивному безпілотнику боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Як повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, його створили для ураження конкретних типів конструкцій. Зокрема, КРСН призначений для знищення високовольтних опор та залізних мостів.

Основний боєзаряд важить 40 кілограмів і доповнений чотирма модулями ураження. Застосування такого типу боєприпасу може свідчити про підготовку Росією ударів по об'єктах відповідної інфраструктури. Бескрестнов припускає, що серед можливих цілей противника можуть бути важливі високовольтні лінії електропередач.