Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о новом способе борьбы с дронами?

Киев уже ведет переговоры с несколькими европейскими государствами и производителями о поставках 20-миллиметровых снарядов для пушек истребителей F-16. Их планируют применять против российских реактивных дронов.

Для уничтожения одного такого беспилотника может потребоваться около 150 снарядов. При нынешней интенсивности российских атак потребность Украины может достигать примерно 10 тысяч боеприпасов в сутки.

В то же время потребность в таком вооружении растет на фоне сложностей с пополнением запасов ракет для американских систем Patriot. 20-миллиметровые боеприпасы для пушек F-16 доступны в мире в значительно больших количествах, что делает их одним из вариантов для быстрого наращивания потенциала противовоздушной обороны.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что украинские F-16 уже задействованы в борьбе с российскими реактивными беспилотниками. Для их уничтожения используются, в частности, ракеты AIM-9 и AIM-120, однако их применение является более дорогостоящим вариантом.

Напомним, что Россия впервые применила на реактивном беспилотнике – боезаряд кумулятивно-режущего специального нагрузки (КРСН). Как сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, он был создан для поражения конкретных типов конструкций. В частности, КРСН предназначен для уничтожения высоковольтных опор и железных мостов.

Основной боезаряд весит 40 килограммов и дополнен четырьмя модулями поражения. Применение такого типа боеприпаса может свидетельствовать о подготовке Россией ударов по объектам соответствующей инфраструктуры. Бескрестнов предполагает, что среди возможных целей противника могут быть важные высоковольтные линии электропередач.