Точніше б'ють по цілях: Росія зробила свої "Шахеди" ще небезпечнішими

Росія модернізувала реактивний дрон "Герань-4 Сикер", встановивши на нього систему оптичного наведення. Це дозволяє безпілотнику точніше вражати цілі навіть у разі втрати зв'язку на завершальному етапі польоту.

Про це повідомляє "Мілітарний", який проаналізував фотографії нової версії дрона.

Якою є нова версія "Герані-4", і чим вона небезпечніша?

Головною зміною стала перероблена носова частина, де встановлено компактний оптичний модуль. Він допомагає дрону самостійно наводитися на ціль під час атаки.

Також на безпілотнику виявили додаткову ширококутну камеру китайського виробництва Dahua з кутом огляду 180 градусів.

Порівняння зовнішніх поверхонь "Герань-2" та реактивної "Герань-4 Сикер" / Колаж Мілітарний

За однією з версій, вона використовується для огляду місцевості перед ударом, а за іншою – для виявлення українських дронів-перехоплювачів.

За наявними даними, "Герань-4 Сикер" може долати до 550 кілометрів, розвиває крейсерську швидкість близько 300 кілометрів на годину і несе бойову частину масою 50 кілограмів.

Російські війська вже застосовують ці дрони для ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах у Чорному морі.

Вперше реактивну "Герань-4" помітили у травні 2026 року, коли її зафіксував український дрон-перехоплювач.

За інформацією ГУР, базова версія безпілотника має довжину близько 3,6 метра, розмах крила 3,05 метра, максимальну злітну масу до 450 кілограмів і бойову частину вагою близько 50 кілограмів.

На різних модифікаціях дрона виявили два китайські турбореактивні двигуни: Telefly LX-WP-160 та потужніший Telefly TF-TJ2000A, який також встановлюють на "Герань-5".

Оновлена конструкція дозволяє безпілотнику активно маневрувати на швидкості 300 – 400 кілометрів за годину. Максимальна швидкість сягає 500 кілометрів за годину, висота польоту – до 5 кілометрів, а дальність базової версії становить близько 450 кілометрів.

Через високу швидкість реактивні "Герані" складніше збивати мобільним вогневим групам і частині українських дронів-перехоплювачів.

Раніше в ЗСУ повідомляли, що Росія планує значно збільшити використання реактивних ударних дронів у повітряних атаках на Україну. Їхня частка може сягнути 50 відсотків.

За даними військових, від початку 2026 року до середини червня окупанти вже застосували близько 1400 реактивних безпілотників "Герань-3", "Герань-4" і "Герань-5". Для порівняння, за весь попередній рік було зафіксовано близько 180 таких дронів.