Росія вдарила по Україні новою модифікацією "Герані-5", – "Флеш"

Росія атакувала Україну новою модифікацією ударного безпілотника "Герань-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Вперше цю ракету зафіксували лише близько місяця тому.

Про це повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов.

Чим особлива нова "Герань-5 К5-К"?

Росія продовжує застосовувати проти України нові зразки ударного озброєння. Цього разу російські військові використали модифікацію "Герань-5" під назвою "Герань-5 К5-К".

Нову модифікацію зафіксували вперше приблизно місяць тому.

На жаль, цей день не обмежився лише новою бюджетною ракетою "Філін". Росія знову атакувала нас новою модифікацією "Герань-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Як і у випадку з "Філіном", ми вперше зафіксували цю ракету буквально місяць тому,

– написав "Флеш".

"Герань-5 К5-К" / "Флеш"

Одна з особливостей нової модифікації – використання системи оптичної навігації. Крім того, ракета має збільшені дальність, швидкість і висоту польоту. Ці характеристики можуть розширювати можливості російських військових під час атак.

Нагадаємо, в Україні помітили нову російську ракету "Філін", яка може долати відстань до 1200 кілометрів. Вона здатна розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину та підійматися на висоту до 6 кілометрів. Її бойова частина, за оцінкою фахівця, за потужністю може бути співмірною з бойовим навантаженням одного-двох "Шахедів".

Виробником "Філіна" називають російське акціонерне товариство "НВО "Молнія", а сама ракета оснащена реактивним двигуном, який також використовують у розробках С71 та "Бандероль".