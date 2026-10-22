До 1200 кілометрів і бойова частина як у двох "Шахедів": Флеш розповів про нову ракету "Філін" 

В Україні помітили нову російську ракету "Філін" / "Флеш"
Росія може робити ставку на дешеві крилаті снаряди замість реактивних "Шахедів", адже вони швидші, маневреніші та здатні нести більшу бойову частину. В Україні помітили нову російську ракету "Філін", яка може долати відстань до 1200 кілометрів.
Про це повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов.
Що відомо про нову ракету Росії?
Крилаті ракети мають низку переваг над реактивними "Шахедами": вони швидші, маневреніші, можуть летіти на низьких висотах і нести потужнішу бойову частину. Крім того, для їх застосування не обов'язково створювати спеціальні дронопорти, адже частину таких виробів можна запускати з вертольотів і безпілотників.
Вони швидші, маневреніші, можуть літати на низьких висотах і нести більшу бойову частину, ніж "Шахед"
Серед російських розробок, які вже відомі фахівцям, він назвав "Герань-5", "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М", С71М і реактивний "УМПБ-5". Тепер до цього переліку додалася ракета "Філін", яку помітили в Україні.
Вона здатна долати відстань до 1200 кілометрів, розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину та підійматися на висоту до 6 кілометрів. Маса її бойової частини, за оцінкою фахівця, порівнянна з бойовим навантаженням одного-двох "Шахедів".
Виробником нової ракети є акціонерне товариство "НВО "Молнія". Це підприємство також відоме в контексті виробництва керованих авіабомб (КАБів).
Окрему увагу фахівець звернув на силову установку ракети. За його даними, "Філін" оснащений реактивним двигуном російського виробництва, який уже застосовують у розробках С71 та "Бандероль".
І головне – їх можна виробляти з російських вузлів
Нагадаємо, Росія наприкінці літа 2026 року почала застосовувати проти України нову недорогу крилату ракету "Філін". 22 жовтня ГУР оприлюднило її 3D-модель, характеристики та дані про електронні компоненти.
"Філін" має довжину близько 3,5 метра, розмах крил до 3 метрів і може нести бойову частину вагою 50 або 100 кілограмів. Її оснащено двигуном R500, китайською інерціальною навігаційною системою та 16-канальним блоком "Комета".
Електронна база ракети містить 35 американських і 22 китайські компоненти, а запускають її з наземної установки за допомогою порохового прискорювача.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі