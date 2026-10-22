До 1200 кілометрів і бойова частина як у двох "Шахедів": Флеш розповів про нову ракету "Філін" 

Про це повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов.

Реклама Adv

Що відомо про нову ракету Росії?

Крилаті ракети мають низку переваг над реактивними "Шахедами": вони швидші, маневреніші, можуть летіти на низьких висотах і нести потужнішу бойову частину. Крім того, для їх застосування не обов'язково створювати спеціальні дронопорти, адже частину таких виробів можна запускати з вертольотів і безпілотників.

Вони швидші, маневреніші, можуть літати на низьких висотах і нести більшу бойову частину, ніж "Шахед"– пояснив "Флеш".

Серед російських розробок, які вже відомі фахівцям, він назвав "Герань-5", "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М", С71М і реактивний "УМПБ-5". Тепер до цього переліку додалася ракета "Філін", яку помітили в Україні.

Вона здатна долати відстань до 1200 кілометрів, розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину та підійматися на висоту до 6 кілометрів. Маса її бойової частини, за оцінкою фахівця, порівнянна з бойовим навантаженням одного-двох "Шахедів".

Виробником нової ракети є акціонерне товариство "НВО "Молнія". Це підприємство також відоме в контексті виробництва керованих авіабомб (КАБів).

Окрему увагу фахівець звернув на силову установку ракети. За його даними, "Філін" оснащений реактивним двигуном російського виробництва, який уже застосовують у розробках С71 та "Бандероль".

І головне – їх можна виробляти з російських вузлів– наголосив Бескрестнов, пояснюючи, чому противник може розглядати дешеві крилаті ракети як перспективний напрям розвитку озброєння.

Нагадаємо, Росія наприкінці літа 2026 року почала застосовувати проти України нову недорогу крилату ракету "Філін". 22 жовтня ГУР оприлюднило її 3D-модель, характеристики та дані про електронні компоненти.

"Філін" має довжину близько 3,5 метра, розмах крил до 3 метрів і може нести бойову частину вагою 50 або 100 кілограмів. Її оснащено двигуном R500, китайською інерціальною навігаційною системою та 16-канальним блоком "Комета".

Електронна база ракети містить 35 американських і 22 китайські компоненти, а запускають її з наземної установки за допомогою порохового прискорювача.