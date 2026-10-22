До 1200 километров и боевая часть, как у двух "Шахедов": "Флэш" рассказал о новой ракете "Филин"

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов.

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Что известно о новой ракете России?

Крылатые ракеты имеют ряд преимуществ перед реактивными "Шахедами": они быстрее, маневреннее, могут летать на низких высотах и нести более мощную боевую часть. Кроме того, для их применения не обязательно создавать специальные дронопорты, ведь часть таких ракет можно запускать с вертолетов и беспилотников.

Они быстрее, маневреннее, могут летать на низких высотах и нести более мощную боевую часть, чем "Шахед"– пояснил "Флэш".

Среди российских разработок, которые уже известны специалистам, он назвал "Герань-5", "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М", С71М и реактивный "УМПБ-5". Теперь к этому списку добавилась ракета "Филин", которую заметили в Украине.

Она способна преодолевать расстояние до 1200 километров, развивать скорость до 800 километров в час и подниматься на высоту до 6 километров. Масса ее боевой части, по оценке специалиста, сопоставима с боевой нагрузкой одного-двух "Шахедов".

Производителем новой ракеты является акционерное общество "НПО "МОЛНИЯ". Это предприятие также известно в контексте производства управляемых авиабомб (КАБов).

Особое внимание специалист уделил силовой установке ракеты. По его данным, "Филин" оснащен реактивным двигателем российского производства, который уже применяется в разработках С71 и "Бандероль".

И главное – их можно производить из российских узлов– подчеркнул Бескрестнов, объясняя, почему противник может рассматривать дешевые крылатые ракеты как перспективное направление развития вооружения.

Напомним, что в конце лета 2026 года Россия начала применять против Украины новую недорогую крылатую ракету "Филин". 22 октября ГУР обнародовало ее 3D-модель, характеристики и данные об электронных компонентах.

"Филин" имеет длину около 3,5 метра, размах крыльев до 3 метров и может нести боевую часть весом 50 или 100 килограммов. Она оснащена двигателем R500, китайской инерциальной навигационной системой и 16-канальным блоком "Комета".

Электронная база ракеты содержит 35 американских и 22 китайских компонента, а запускают ее с наземной установки с помощью порохового ускорителя.