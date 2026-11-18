Росія випробовує новий реактивний дрон "Герань-6", який може розвивати швидкість до 1000 кілометрів за годину. Українським силам буде важко збивати такі цілі дронами-перехоплювачами.

Про це розповів народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

Чим небезпечні нові реактивні безпілотники Росії?

За його словами, російські "Герань-5" і "Герань-6" за своїми характеристиками вже більше нагадують крилаті ракети, ніж звичайні безпілотники.

Реактивні дрони можуть летіти зі швидкістю від 500 до 1000 кілометрів за годину. Веніславський пояснив, що перехоплювачам складно наздогнати такі швидкісні цілі.

Наприклад, щоб збити апарат, який летить зі швидкістю 800 кілометрів за годину, перехоплювач має рухатися не повільніше за нього. Тому перехоплення таких дронів є складним завданням.

За словами депутата, найефективніше протидіяти реактивним безпілотникам за допомогою ракет ППО – наземних комплексів або авіації, яка може збивати їх ракетами класу "повітря – повітря".

Водночас Україна продовжує випробовувати нові дрони-перехоплювачі. Веніславський зазначив, що українські виробники регулярно представляють нові розробки, які в перспективі можуть значно підвищити ефективність боротьби з повітряними цілями.

Окремо він повідомив, що, за даними української розвідки, Росія вже проводить дослідні випробування "Герані-6". Цей апарат зможе розвивати швидкість до 1000 кілометрів за годину і матиме потужну бойову частину.

"Ми маємо бути до цього готові", – наголосив нардеп.

Він додав, що це ще раз підтверджує необхідність посилення української ППО, розвитку ракет для систем "земля – повітря" та "повітря – повітря", а також збільшення їхніх запасів за допомогою партнерів.

Нагадаємо, раніше у ГУР розповіли, що Росія вже застосовує по Україні реактивні дрони зі швидкістю 1000 кілометрів за годину.