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Об этом рассказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Чем опасны новые реактивные беспилотники России?

По его словам, российские "Герань-5" и "Герань-6" по своим характеристикам уже больше напоминают крылатые ракеты, чем обычные беспилотники.

Реактивные дроны могут лететь со скоростью от 500 до 1000 километров в час. Вениславский пояснил, что перехватчикам сложно догнать такие скоростные цели.

Например, чтобы сбить аппарат, летящий со скоростью 800 километров в час, перехватчик должен двигаться не медленнее него. Поэтому перехват таких дронов является сложной задачей.

По словам депутата, наиболее эффективно противодействовать реактивным беспилотникам с помощью ракет ПВО – наземных комплексов или авиации, которая может сбивать их ракетами класса "воздух-воздух".

В то же время Украина продолжает испытывать новые дроны-перехватчики. Вениславский отметил, что украинские производители регулярно представляют новые разработки, которые в перспективе могут значительно повысить эффективность борьбы с воздушными целями.

Отдельно он сообщил, что, по данным украинской разведки, Россия уже проводит опытные испытания "Герани-6". Этот аппарат сможет развивать скорость до 1000 километров в час и будет оснащен мощной боевой частью.

"Мы должны быть к этому готовы", – подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что это еще раз подтверждает необходимость укрепления украинской ПВО, разработки ракет для систем "земля–воздух" и "воздух–воздух", а также увеличения их запасов при содействии партнеров.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что Россия уже применяет против Украины реактивные дроны со скоростью 1000 километров в час.