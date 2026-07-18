PAC-3 для збиття балістики не вистачає: авіаексперт назвав, які ракети можуть замінити їх

Україна відчуває гострий дефіцит ракет для систем ЗРК Patriot, щоб збивати балістичні ракети під час атак Росії. Найкраще себе показали в ураженні балістики ракети PAC-3, які на тлі конфлікту на Близькому Сході стали дуже дефіцитними. Проте їх можна замінити іншими засобами.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, пояснивши, що альтернативою ракет PAC-3 можуть стати інші ракети, найбільше яких зберігається у Греції. До того ж добігає кінця термін їхньої експлуатації. Проте ця країна не квапиться допомогти Україні.

Наскільки ефективними є ракети, які можуть замінити PAC-3?

Криволап розкрив, що йдеться про ракети PAC-2, які можуть збивати балістику. Проте вірогідність такого збиття складає 60%. Для того, щоб довести цей показник до 90%, треба запускати до чотирьох ракет PAC-2.

Тому, коли стало зрозуміло, що PAC-3 в Європі не вистачає і це найбільш дефіцитні ракети у світі, треба знаходити інші рішення. Таким можуть стати ракети PAC-2 у достатній кількості,

– пояснив Костянтин Криволап.

За його словами, цих ракет у Греції, за різними оцінками, від 300 до 600 одиниць. Греки одними з перших почали отримувати комплекси Patriot з відповідними ракетами. Тому країна накопичила їх у доволі великій кількості. Проте Греція ці ракети не використовувала – лише на навчаннях.

Також у Німеччині PAC-2 є близько 200 – 300 одиниць, а у Нідерландах, за різними оцінками, від 100 – 150 таких ракет. У іспанців десь стільки ж. Але основний запас – у Греції.

Які ракети можуть замінити Україні дефіцитні PAC-3: дивіться відео

Оскільки, як підкреслив авіаексперт, ця країна, на відміну від усіх інших європейських, не дуже допомагала Україні, особливо в питаннях протиракетної оборони або ППО, то зараз Євросоюз звернувся до неї як до держави-члена НАТО. Тому здійснюється на Грецію у цьому питанні доволі серйозний тиск.

Нагадаємо, що за даними західних ЗМІ, Україна звернулася до Греції щодо надання їй до 200 ракет PAC-2 із запасів країни. За даними Києва, термін експлуатації деяких з цих ракет, які на озброєнні Греції перебувають вже 23 роки, може добігати кінця.

Однак Афіни, за даними ЗМІ, не дали чіткої відповіді і навіть надії на те, що підуть на такий крок.

Водночас у Греції відзначили, що раніше надавали Україні ракети Sea Sparrow та Crotale після того, як ці системи наблизилися до кінця терміну експлуатації.