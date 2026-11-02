У Повітряних силах назвали ймовірні терміни отримання винищувачів Gripen від Швеції

Україна очікує отримати перші винищувачі Gripen від Швеції у першій половині 2027 року. Наразі пілоти вже проходять навчання.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Що відомо про передачу Gripen

За його словами, українські льотчики нині проходять підготовку та "позитивно сприймають ці літаки". Серед пілотів є велика кількість охочих виконувати завдання саме на них.

Зараз ми очікуємо цю першу передачу, яка має відбутися. Це буде версія літаків, які вже були у використанні, тобто C/D, тобто версія Charlie Delta. Але уже є домовленості із Королівством Швеція про те, що наступні нові покоління версії Echo, маю на увазі Gripen, теж будуть доступні для нашої держави,

– сказав Ігнат.

Військовий підкреслив, що шведський винищувач вирізняється непоганими характеристиками, невибагливий, а вартість його льотної години є доволі низькою.

Водночас українська сторона розраховує отримати не лише самі Gripen, а й озброєння для них.

Тому дуже подобається цей літак. Я не можу зараз сказати, коли саме і як, але, звісно, що ми очікуємо не лише сам літак, але й ракети до нього, тому що літак без ракети нічого не буде вартий. Потрібне озброєння,

– наголосив Ігнат.

Нагадаємо, наприкінці травня цього року Україна та Швеція погодили передачу Повітряним силам ЗСУ 16 винищувачів модифікації Gripen C/D. Наприкінці червня сторони також уклали угоду про закупівлю ще 16 літаків покоління Gripen E.