У Росії залишаються сотні бойових літаків: у ГУР розповіли про авіапарк і втрати ворога

Росія зберігає значний авіаційний потенціал і продовжує виробляти сучасні бойові літаки. На кінець 2025 року російський авіапарк налічував сотні Су-30, Су-34, Су-35С і Су-57.

Водночас російська авіація зазнає втрат, а можливості поповнювати парк відрізняються залежно від типу літаків. Про це пише УНІАН.

Скільки бойових літаків має Росія?

Росія зберігає значну кількість бойових літаків, які використовує для виконання завдань у війні проти України. Водночас не всі машини з наявного парку можуть одночасно виконувати бойові вильоти: частина перебуває на ремонті, модернізації або має обмежений технічний ресурс.

За оцінками ГУР МО України, на кінець 2025 року Росія мала:

Су-34 і Су-34М – близько 125 літаків;

Су-30М2, Су-30СМ і Су-30СМ2 – приблизно 140 – 145 машин;

Су-35С – близько 135 – 140 літаків;

Су-57 – приблизно 20 машин.

Ці цифри відображають оцінку загального авіапарку, а не кількість літаків, які Росія може одночасно залучити до бойових завдань. Точні дані про чисельність авіації з урахуванням постачань і втрат протягом 2026 року наразі не розголошуються.

Яких втрат зазнала російська авіація?

У ГУР повідомили про кілька випадків знищення або критичного пошкодження російських літаків. Водночас щодо частини машин остаточний статус залишається невідомим, тому їх не можна автоматично зараховувати до безповоротних втрат.

Серед згаданих розвідкою епізодів – катастрофа Ту-22М3 в Іркутській області 15 червня, заявлене збиття Су-35 на східному напрямку 8 липня та ураження двох Ту-95МС на аеродромі Енгельс 17 липня і 28 серпня.

Також повідомлялося про катастрофу Су-57 у Московській області 23 липня та зіткнення двох Су-35С над Курською областю 7 вересня. Окремо розвідка згадала про ураження кількох Су-57 і одного Су-34 на аеродромі Шагол 25 квітня, а також Су-24 в окупованому Криму 7 вересня.

Щодо частини цих випадків повні офіційні відомості відсутні, а поточний стан пошкоджених машин не встановлений. Тому масштаби безповоротних втрат можуть відрізнятися від кількості літаків, які зазнали уражень.

Чи може Росія поповнювати авіапарк?

Росія продовжує серійне виробництво сучасної тактичної авіації, що дає змогу частково компенсувати втрати та оновлювати парк. Водночас темпи виробництва різняться залежно від типу літака, а дані за попередні роки не гарантують збереження таких самих обсягів у 2026 році.

У 2022 році Росія отримала вісім Су-34, у 2023 році – 11, а у 2024 році – приблизно 12 – 14 машин. Для Су-35С середній показник постачань у 2021 – 2025 роках становив близько 11 – 12 літаків на рік.

У розвідці зазначають, що виробництво Су-30СМ2 і Су-57 триває, однак достовірно визначити його поточні темпи неможливо. Водночас серійне виробництво нових Су-24, Ту-95 і Ту-22М3 не здійснюється: наявні літаки підтримують у робочому стані завдяки ремонту та модернізації.

Основні виробничі потужності зосереджені на кількох підприємствах. Су-34 випускають на Новосибірському авіаційному заводі імені Чкалова, Су-30СМ і Су-30СМ2 – на Іркутському авіаційному заводі, а Су-35С і Су-57 – на авіаційному заводі імені Гагаріна у Комсомольську-на-Амурі.

Нагадаємо, 21 жовтня російська армія 21 жовтня втратила ще один винищувач Су-30СМ. Унаслідок катастрофи бойового літака загинули обидва члени екіпажу.