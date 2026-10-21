Як повідомляє Clash Report, чергова авіатроща у ворожих збройних силах сталася під час виконання завдання.

Чи є подробиці випадку?

Деталі щодо точного місця падіння та конкретних причин катастрофи наразі уточнюються.

Су-30СМ є двомісним багатоцільовим винищувачем покоління 4+, на який покладаються завдання щодо завоювання переваги в повітрі та завдання ударів по наземних цілях. Загибель підготовленого екіпажу є суттєвою втратою для ворожої військової авіації, зважаючи на тривалий термін навчання таких фахівців.

Нагадаємо, раніше фіксувалися неодноразові випадки падіння та знищення бойових літаків зазначеного типу через технічні несправності та успішну бойову роботу сил оборони.

Зокрема, буквально кілька годин тому повідомлялося про те, що російський винищувач розбився в Калінінградській області Росії. У тому випадку пілотам нібито вдалося катапультуватися. Натомість у мережі показали кадри падіння літака.