Как сообщает Clash Report, очередная авиакатастрофа в рядах вражеских вооруженных сил произошла во время выполнения задания.

Есть ли подробности происшествия?

Детали о точном месте падения и конкретных причинах катастрофы в настоящее время уточняются.

Су-30СМ – двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+, на который возлагаются задачи по обеспечению превосходства в воздухе и нанесению ударов по наземным целям. Гибель подготовленного экипажа является существенной потерей для вражеской военной авиации, учитывая длительный срок обучения таких специалистов.

Напомним, ранее неоднократно фиксировались случаи падения и уничтожения боевых самолетов указанного типа из-за технических неисправностей и успешной боевой работы сил обороны.

В частности, буквально несколько часов назад сообщалось, что российский истребитель разбился в Калининградской области России. В этом случае пилотам вроде бы удалось катапультироваться. В сети же показали кадры падения самолета.

Напомним, 23 июля в Подмосковье разбился российский военный самолет Су-57. Еще одна авиакатастрофа произошла в России 15 июня: вблизи Свирска в Иркутской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3, выполнявший учебный полет. Тогда экипаж выжил после катапультирования.