Об этом пишут российские СМИ. В сети также появились кадры инцидента.

Каковы подробности?

Авиационная авария произошла в 12:53 в Черняховском районе. Падение военного самолета произошло на открытой местности между селами Тимофеевка и Зеленый Бор.

После катапультирования обоих пилотов госпитализировали в медицинское учреждение с травмами. На место падения воздушного судна выехали экстренные службы для выяснения обстоятельств инцидента.

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Напомним, 23 июля в Подмосковье разбился военный самолет Су-57. По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться.

Ранее, 15 июня, в России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3, выполнявший учебный полет близ Свирска в Иркутской области. Тогда экипаж выжил после катапультирования.

Самолет упал на берегу Ангары, вызвав масштабный пожар. Предварительной причиной крушения считают неисправность двигателя. В Минобороны России подтвердили аварию во время захода на посадку и отметили, что у бомбардировщика не было боекомплекта.