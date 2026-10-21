Об этом пишут российские СМИ. В сети также появились кадры инцидента.
Каковы подробности?
Авиационная авария произошла в 12:53 в Черняховском районе. Падение военного самолета произошло на открытой местности между селами Тимофеевка и Зеленый Бор.
После катапультирования обоих пилотов госпитализировали в медицинское учреждение с травмами. На место падения воздушного судна выехали экстренные службы для выяснения обстоятельств инцидента.
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Напомним, 23 июля в Подмосковье разбился военный самолет Су-57. По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться.
Ранее, 15 июня, в России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3, выполнявший учебный полет близ Свирска в Иркутской области. Тогда экипаж выжил после катапультирования.
Самолет упал на берегу Ангары, вызвав масштабный пожар. Предварительной причиной крушения считают неисправность двигателя. В Минобороны России подтвердили аварию во время захода на посадку и отметили, что у бомбардировщика не было боекомплекта.