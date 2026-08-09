Власний аналог Starlink: Євросоюз прискорює роботу над супутниковою мережею

Європейський Союз переходить до практичного розгортання власної супутникової інфраструктури IRIS2. За даними NewsBytes, Єврокомісія вже підписала угоду з консорціумом SpaceRISE, яка відкриває шлях до масштабування проєкту.

Про це пише Newsbytes.

Що відомо про роботу над аналогом Starlink?

У межах оновленого плану до орбітального угруповання додадуть ще 66 апаратів, тож загальна кількість супутників зросте до 348. Повноцінний запуск системи очікують у 2029 році, а сама мережа має працювати як захищений канал зв'язку для урядів і силових структур.

Архітектура IRIS2 передбачає 330 супутників на низькій навколоземній орбіті та ще 18 – на середній. ЄС створює цю систему як надійний інструмент для критичних місій, де важливі стабільність, безпека і незалежність від приватних глобальних сервісів.

Нагадаємо, IRIS стане власною супутниковою мережею ЄС, яку використовуватимуть для критично важливих операцій: реагування на надзвичайні ситуації, гуманітарних місій, контролю кордонів, а також потреб безпеки й оборони. Головна перевага системи – додатковий захищений канал зв'язку, який працюватиме навіть тоді, коли наземні мережі пошкоджені, перевантажені або недоступні.

Спочатку мережа буде орієнтована переважно на державні структури, військових і спецслужби. У перспективі доступ до IRIS планують надати бізнесу та звичайним громадянам, насамперед у віддалених районах, де традиційний інтернет працює нестабільно або взагалі відсутній.

До слова, Росія також розгортає супутникову систему "Расвєт", яка має стати аналогом Starlink і в перспективі може посилити можливості російської армії. Наразі на орбіті перебуває до 40 апаратів, але Москва планує збільшити їхню кількість до 250 у 2027 році та понад 1000 до 2030-го. Система може використовуватися для зв’язку військових, управління дронами та передачі розвідданих.