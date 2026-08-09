Об этом пишет Newsbytes.

Что известно о работе над аналогом Starlink?

В рамках обновленного плана к орбитальной группировке добавят еще 66 аппаратов, поэтому общее количество спутников увеличится до 348. Полноценный запуск системы ожидается в 2029 году, а сама сеть должна работать как защищенный канал связи для правительств и силовых структур.

Архитектура IRIS2 предусматривает 330 спутников на низкой околоземной орбите и еще 18 – на средней. ЕС создает эту систему как надежный инструмент для критически важных миссий, где важны стабильность, безопасность и независимость от частных глобальных сервисов.

Напомним, IRIS станет собственной спутниковой сетью ЕС, которую будут использовать для критически важных операций: реагирования на чрезвычайные ситуации, гуманитарных миссий, контроля границ, а также для нужд безопасности и обороны. Главное преимущество системы – дополнительный защищенный канал связи, который будет работать даже тогда, когда наземные сети повреждены, перегружены или недоступны.

Сначала сеть будет ориентирована преимущественно на государственные структуры, военных и спецслужбы. В перспективе доступ к IRIS планируют предоставить бизнесу и обычным гражданам, прежде всего в отдаленных районах, где традиционный интернет работает нестабильно или вообще отсутствует.

К слову, Россия также развертывает спутниковую систему "Рассвет", которая должна стать аналогом Starlink и в перспективе может усилить возможности российской армии. В настоящее время на орбите находится до 40 аппаратов, но Москва планирует увеличить их количество до 250 в 2027 году и свыше 1000 к 2030 году. Система может использоваться для связи военных, управления дронами и передачи разведданных.