В то же время военный эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что к этой разработке следует относиться максимально серьезно, потому что противник быстро продвигается в ее реализации.

Что известно о спутниках?

В настоящее время на орбите находится до 40 аппаратов, однако темпы разработки указывают на амбициозные планы Москвы.

"Стоит отметить, что спутники еще не заняли своих мест в орбитальной группировке, но могут сделать это быстро", – уточнил "Флеш".

Он добавил: чтобы группировка "Рассвет" могла полноценно использовать спутниковую систему в военных целях, России понадобится вывести на орбиту как минимум несколько сотен спутников.

Для сравнения: группировка Starlink от SpaceX уже насчитывает более 15 тысяч спутников.

К 2027 году "Бюро 1440" планирует запустить около 250 спутников для покрытия всей территории РФ, а к 2030 году – более 1000 аппаратов для выхода на глобальный уровень.

Почему российский "Starlink" представляет собой серьезную угрозу?

В целом проект "Рассвет" имеет двойное назначение. Несмотря на официальное гражданское позиционирование, главным потребителем этих технологий станет российская армия. Высокоскоростная спутниковая связь на фронте может существенно улучшить координацию вражеских подразделений, управление беспилотниками и передачу разведданных в режиме реального времени.

Несмотря на санкции, россияне находят способы импортировать необходимую микроэлектронику и демонстрируют реальный прогресс на орбите, который впоследствии напрямую повлияет на ситуацию на поле боя.

Технические особенности системы "Рассвет"

Новое поколение российских спутников тестирует стандарт 5G NTN (неземные сети) и прямое подключение к специальным абонентским терминалам.

Использование лазерных каналов связи между самими спутниками позволяет сети работать автономно, без привязки к наземным станциям связи, что делает ее устойчивой к возможному подавлению сигнала или физическому уничтожению наземной инфраструктуры.

Напомним, в марте 2026 года Россия вывела на орбиту первые 16 аппаратов "Рассвет", однако запуск проходил в режиме строгой секретности. Позже сообщалось, что проект столкнулся с серьезными проблемами. Один из спутников группировки вышел из строя, так и не приступив к полноценной работе.