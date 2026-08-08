Европейская комиссия окончательно утвердила планы по созданию спутниковой широкополосной системы IRIS, которая должна стать суверенной инфраструктурой Евросоюза для связи из космоса. Об этом пишет GSMarena.

Зачем ЕС создает собственную спутниковую сеть?

Проект предусматривает не только развертывание самой спутниковой группы. Европейские структуры уже определили детальный дизайн будущей системы, а также план подготовки производства спутников, создания наземной инфраструктуры и организации запусков.

В январе 2026 года Европейская комиссия начала переговоры с европейскими производителями и Европейским космическим агентством. Теперь стороны подписали соответствующее соглашение, которое определяет дальнейшие параметры проекта. Документ также устанавливает целевую стоимость производства каждого спутника и объем инвестиций, которые должны обеспечить частные операторы.

Сколько спутников войдет в систему?

Одним из важных изменений в окончательном плане стало увеличение количества спутников. Изначально проект предусматривал меньшую орбитальную группу, однако в утвержденную конфигурацию добавили еще 66 аппаратов.

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В результате общее количество спутников IRIS составит 348 единиц. По данным Европейского космического агентства, дополнительные спутники необходимы для усиления возможностей системы в сферах обороны, безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Таким образом, IRIS создается не просто как еще одна спутниковая сеть для доступа к интернету. Она должна стать частью стратегической инфраструктуры Европы, которая будет работать там, где надежная наземная связь может быть недоступна или нестабильна.

Запуск первой группы спутников запланирован на 2029 год. Европейский Союз рассчитывает начать предоставление услуг вскоре после вывода первых аппаратов на орбиту – также в 2029 году.

Это означает, что между началом запусков и фактическим использованием системы не должно пройти много времени. В то же время полное развертывание всех 348 спутников станет отдельным этапом, поскольку речь идет о масштабной орбитальной инфраструктуре.

Станет ли IRIS европейским аналогом Starlink?

По количеству спутников IRIS будет значительно меньше, чем Starlink компании SpaceX. По состоянию на август 2026 года группировка Starlink насчитывает более 10 000 активных спутников на низкой околоземной орбите.

На этом фоне 348 спутников европейской системы выглядят относительно небольшой группировкой. Однако напрямую сравнивать два проекта только по количеству аппаратов не совсем корректно, поскольку они имеют разное назначение.

Starlink в первую очередь ориентирован на обеспечение спутниковым интернетом широкого круга пользователей. IRIS же создается прежде всего для государственных структур и критически важных задач. Европейская система должна использоваться странами ЕС, а также партнерами, среди которых названы Норвегия и Исландия.

Почему будет использоваться IRIS?

Одним из главных направлений работы IRIS станет поддержка критически важных операций. Речь идет, в частности, о реагировании на чрезвычайные ситуации, гуманитарных миссиях и наблюдении за границами.

Наличие собственной спутниковой инфраструктуры позволит европейским государствам иметь дополнительный канал связи в ситуациях, когда обычные телекоммуникационные сети повреждены, перегружены или вообще недоступны.

Особое значение система будет иметь для безопасности и обороны. Именно поэтому Европейское космическое агентство подчеркивает, что увеличение количества спутников необходимо для усиления возможностей IRIS в этих сферах.

В то же время проект не будет навсегда закрыт исключительно для государственного использования. В будущем доступ к сети планируется предоставить предприятиям и обычным гражданам.

Однако это будет происходить прежде всего в регионах, где традиционные наземные сети отсутствуют или работают ненадежно. Таким образом, IRIS должен объединить несколько задач – от стратегической государственной связи и безопасности до обеспечения доступа к сети в отдаленных районах. При этом главным приоритетом остается создание независимой европейской инфраструктуры спутниковой связи.

Что известно о дальнейшем развитии проекта?

Подписание окончательного соглашения означает, что проект переходит от этапа планирования к практической подготовке. Следующими ключевыми направлениями станут производство спутников, создание наземной инфраструктуры и подготовка запусков.

Европейский Союз также должен обеспечить участие частных операторов, для которых в рамках договоренностей уже определяются необходимые инвестиции и целевая стоимость отдельных спутников.

Если график не изменится, первые аппараты IRIS выйдут на низкую околоземную орбиту в 2029 году, после чего система начнет постепенно предоставлять свои услуги.

Таким образом, ЕС создает не прямого конкурента Starlink по масштабу, а собственную спутниковую сеть с иными приоритетами – стратегической автономией, безопасностью, государственными операциями и связью в местах, где наземная инфраструктура не справляется со своей задачей.