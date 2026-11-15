Італія надасть Україні доступ до двох військових супутників, проте є одна ключова умова

Італія в межах 13-го пакета допомоги надасть Україні доступ до двох військових супутників Cosmo-SkyMed. Рим дозволив стежити за позиціями ворога винятково на території України без ударів по території Росії.

Про це пише Clash Report з посиланням на італійські медіа. Деталі засекреченого оборонного пакета міністр оборони Гвідо Крозетто представив парламентському комітету Copasir ще 10 листопада. За інформацією видання Il Messaggero, Сили оборони отримають розвідувальні знімки з новітніх апаратів радіолокаційного спостереження.

Можливості радарних супутників

Обидва апарати належать до другого покоління системи Cosmo-SkyMed, яка загалом налічує шість супутників. Управління цим космічним угрупованням здійснює Італійське космічне агентство, а фінансування повністю забезпечує уряд країни.

Головна перевага радарних технологій полягає у всепогодності та цілодобовій роботі. Радари здатні фіксувати високоякісні зображення крізь щільні хмари, туман чи дощ як удень, так і вночі.

Такі знімки слугують винятково інструментом розвідки для виявлення замаскованої техніки, траншей і складів боєприпасів противника, а не каналом зв'язку на зразок мережі Starlink.

Принципове обмеження від Рима

Водночас італійська сторона висунула чітку умову щодо застосування цих космічних даних.

Згідно з домовленостями між сторонами, знімки заборонено використовувати для планування наступальних операцій або наведення зброї під час авіаударів безпосередньо по території Росії. Для офіційного Рима ця вимога стала принциповою "червоною лінією".

Раніше повідомлялося, що Рим готує новий пакет допомоги для посилення української протиповітряної оборони.