Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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Що може увійти до нового пакета допомоги Україні?

За інформацією двох джерел Reuters, обізнаних із ситуацією, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто має представити новий пакет військової допомоги парламентському комітету з питань розвідки та безпеки COPASIR 10 листопада.

Очікується, що після цього пакет затвердять. Його точний склад залишатиметься засекреченим.

За словами співробітників агентства, Італія може передати Україні ракети-перехоплювачі Aster, які використовують франко-італійські зенітні ракетні комплекси SAMP/T.

Ці системи допомагають захищати повітряний простір від ракетних та інших повітряних загроз. Україна неодноразово зверталася до партнерів із проханням посилити протиповітряну оборону на тлі російських ударів по містах і критичній інфраструктурі.

Чому подальша військова допомога Італії опинилася під питанням?

Попередній пакет військової допомоги Італія схвалила майже рік тому. Як зазначає Reuters, тривала перерва пов'язана, зокрема, зі зростанням розбіжностей усередині італійської влади щодо підтримки України.

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Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні залишається прихильницею допомоги Києву, однак її партнери по урядовій коаліції мають різні погляди на подальше постачання озброєння.

Наразі Італія може передавати Україні військову допомогу на підставі урядового рішення, чинного до 31 грудня 2026 року.

Водночас віцепрем'єр-міністр Маттео Сальвіні та його партія "Ліга" виступають проти продовження постачання зброї у 2027 році.

Натомість міністр закордонних справ Антоніо Таяні та очільник Міноборони Гвідо Крозетто захищають військову підтримку України, наголошуючи на зобов'язаннях Італії перед Європейським Союзом і НАТО.

Поки невідомо, чи звернеться Мелоні до парламенту з проханням продовжити програму допомоги на наступний рік. Це питання може стати особливо гострим напередодні парламентських виборів в Італії, запланованих на 2027 рік.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні заморозила відправлення озброєння в очікуванні проміжних виборів до Конгресу США. Попри те, що техніка була готова до передачі, Рим відтерміновував погодження фінального графіка постачань.