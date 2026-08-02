Ізраїль готує революцію в авіації: країна створює власний безпілотний літак із можливостями F-35

Ізраїль розглядає можливість створення нового безпілотного бойового літака, який за своїми можливостями наближатиметься до американського винищувача F-35. Ініціатива є частиною довгострокового плану зі зменшення залежності країни від військової допомоги США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на ізраїльського чиновника, який говорив із журналістами на умовах анонімності.

Що відомо про новий проєкт бойового безпілотника?

Ізраїль працює над концепцією нового безпілотного бойового літака, який матиме характеристики, подібні до американського винищувача-невидимки F-35. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на ізраїльського чиновника, який говорив із журналістами на умовах анонімності.

За словами співрозмовника агентства, проєкт є частиною масштабної оборонної стратегії, розрахованої приблизно на наступне десятиліття. Вона передбачає поступове скорочення залежності Ізраїлю від американської військової допомоги та перехід до моделі спільної розробки й виробництва озброєння разом із міжнародними партнерами.

Одним із ключових елементів цієї стратегії має стати створення власного безпілотного бойового літака. Очікується, що він поєднає сучасні технології малопомітності, високоточне озброєння, автономні функції та можливість виконувати складні бойові місії без участі пілота.

Наразі Ізраїль уже має значний досвід у виробництві безпілотних літальних апаратів. Однак більшість із них використовуються для розвідки, спостереження або виконання тактичних завдань. Новий проєкт має стати якісно іншим рівнем розвитку військової авіації та фактично створити важкий бойовий безпілотник нового покоління.

Поштовхом до перегляду оборонної політики стали зміни у політичних настроях у Сполучених Штатах. Війна Ізраїлю проти Ірану та бойові дії в секторі Гази посилили дискусії серед американських політиків щодо майбутніх поставок зброї Ізраїлю.

У Єрусалимі побоюються, що в майбутньому Вашингтон може запровадити політичні обмеження на продаж сучасного озброєння, зокрема винищувачів. Саме тому країна прагне розширити власні виробничі можливості та зменшити критичну залежність від імпорту.

Водночас у Bloomberg зазначають, що Ізраїль не планує повністю відмовлятися від співпраці зі США. Йдеться радше про поступову трансформацію від моделі отримання військової допомоги до спільної розробки високотехнологічного озброєння.

Подібні кроки Ізраїль уже робив у минулому. Наприкінці 1960-х років після французького ембарго країна створила винищувачі Nesher і Kfir, які стали основою ізраїльської бойової авіації того часу.

Пізніше Ізраїль розпочав розробку сучасного винищувача Lavi, однак програму закрили під тиском Сполучених Штатів, які не хотіли появи потенційного конкурента американським бойовим літакам на світовому ринку.

Тепер ситуація змінюється. На думку ізраїльських експертів, якщо політичні тенденції у США збережуться, у майбутньому Ізраїль може зіткнутися з труднощами навіть у закупівлі нових американських винищувачів. Саме тому розвиток власних високотехнологічних бойових платформ, зокрема безпілотних, дедалі більше розглядається як питання національної безпеки та стратегічної незалежності.

Тим часом інші країни також не сидять на місці. Наприклад, нещодавно ВПС США провели випробувальний політ нової гіперзвукової ракети з двигуном на рідкому паливі. Він працює на нетоксичних паливних компонентах, які не вимагають суворих умов зберігання.

А українська компанія YARTURA розробила дрон-перехоплювач DANCER 4.5.0, здатний полювати на ворожі безпілотники зі швидкістю до 450 кілометрів на годину. Новинка оснащена системою штучного інтелекту, яка дозволяє повторно атакувати ціль у разі першого промаху.