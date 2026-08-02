Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на израильского чиновника, который общался с журналистами на условиях анонимности.

Что известно о новом проекте боевого беспилотника?

Израиль работает над концепцией нового боевого беспилотного самолета, который будет иметь характеристики, схожие с американским истребителем-невидимкой F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на израильского чиновника, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности.

По словам собеседника агентства, проект является частью масштабной оборонной стратегии, рассчитанной примерно на следующее десятилетие. Она предусматривает постепенное сокращение зависимости Израиля от американской военной помощи и переход к модели совместной разработки и производства вооружения вместе с международными партнерами.

Одним из ключевых элементов этой стратегии должно стать создание собственного беспилотного боевого самолета. Ожидается, что он будет сочетать в себе современные технологии малозаметности, высокоточное вооружение, автономные функции и возможность выполнять сложные боевые миссии без участия пилота.

В настоящее время Израиль уже имеет значительный опыт в производстве беспилотных летательных аппаратов. Однако большинство из них используются для разведки, наблюдения или выполнения тактических задач. Новый проект должен стать качественно иным уровнем развития военной авиации и фактически создать тяжелый боевой беспилотник нового поколения.

Толчком к пересмотру оборонной политики стали изменения в политических настроениях в Соединенных Штатах. Война Израиля против Ирана и боевые действия в секторе Газа усилили дискуссии среди американских политиков относительно будущих поставок оружия Израилю.

В Иерусалиме опасаются, что в будущем Вашингтон может ввести политические ограничения на продажу современного вооружения, в частности истребителей. Именно поэтому страна стремится расширить собственные производственные возможности и уменьшить критическую зависимость от импорта.

В то же время в Bloomberg отмечают, что Израиль не планирует полностью отказываться от сотрудничества с США. Речь идет скорее о постепенном переходе от модели получения военной помощи к совместной разработке высокотехнологичного вооружения.

Подобные шаги Израиль уже предпринимал в прошлом. В конце 1960-х годов после французского эмбарго страна создала истребители Nesher и Kfir, которые стали основой израильской боевой авиации того времени.

Позже Израиль приступил к разработке современного истребителя Lavi, однако программу закрыли под давлением Соединенных Штатов, которые не хотели появления потенциального конкурента американским боевым самолетам на мировом рынке.

Теперь ситуация меняется. По мнению израильских экспертов, если политические тенденции в США сохранятся, в будущем Израиль может столкнуться с трудностями даже при закупке новых американских истребителей. Именно поэтому развитие собственных высокотехнологичных боевых платформ, в частности беспилотных, все чаще рассматривается как вопрос национальной безопасности и стратегической независимости.

Между тем другие страны также не сидят на месте. Например, недавно ВВС США провели испытательный полет новой гиперзвуковой ракеты с двигателем на жидком топливе. Она работает на нетоксичных топливных компонентах, не требующих строгих условий хранения.

А украинская компания YARTURA разработала дрон-перехватчик DANCER 4.5.0, способный преследовать вражеские беспилотники со скоростью до 450 километров в час. Новинка оснащена системой искусственного интеллекта, которая позволяет повторно провести атаку на цель в случае первого промаха.