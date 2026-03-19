После создания новой технологии ВВС также начали проверять, могут ли гиперзвуковые самолеты быть быстрее и доступнее. Об этом сообщили в Breaking Defense.
Что известно о новой разработке США?
Жидкостный двигатель Draper на станции Большой Медведицы (компания, которая создала ракету – 24 Канал) обеспечивает некриогенное хранение и регулируемый полет в атмосфере и вне ее.
Руководитель программы Катрина Горнштейн объяснила, какое ключевое значение двигателя и отметила, что он работает на нетоксичном топливе, которое можно хранить в широком диапазоне температур.
Для гиперзвуковых полетов особенность в том, что топливо и окислитель мы берем с собой, поэтому скорость воздуха и высота нас не ограничивают, как в воздушно-реактивных двигателях,
– заявила Горнштейн.
Такой двигатель позволяет ракете маневрировать на протяжении всего полета, что отличает его от обычных ускорительных систем.
Испытания ракеты с уникальным двигателем / Фото Breaking Defense
В компании заявили, что основная цель такого проекта – это обеспечение военных истребителей высокой скоростью и доступной массой.
Что еще известно о разработках нового оружия?
