Після створення нової технології ВПС також почали перевіряти, чи можуть гіперзвукові літаки бути швидшими й доступнішими. Про це повідомили в Breaking Defense.

Що відомо про нову розробку США?

Рідинний двигун Draper на станції Великої Ведмедиці (компанія, яка створила ракету – 24 Канал) забезпечує некріогенне зберігання та регульований політ в атмосфері й поза нею.

Керівниця програми Катріна Горнштейн пояснила, яке ключове значення двигуна та зазначила, що він працює на нетоксичному паливі, яке можна зберігати в широкому діапазоні температур.

Для гіперзвукових польотів особливість у тому, що паливо та окислювач ми беремо з собою, тож швидкість повітря та висота нас не обмежують, як у повітряно-реактивних двигунах,

– заявила Горнштейн.

Такий двигун дозволяє ракеті маневрувати протягом усього польоту, що відрізняє його від звичайних прискорювальних систем.



Випробування ракети з унікальним двигуном / Фото Breaking Defense

У компанії заявили, що основна ціль такого проєкту – це забезпечення військових винищувачів високою швидкістю та доступною масою.

