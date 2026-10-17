У Росії бідкаються через атаки на порти морськими дронами K3 Scout: чим вони особливі

Сили оборони України почали завдавати ударів по російських портах у Чорному морі за допомогою британських безекіпажних катерів K3 Scout. Ці новітні БЕКи атакували військові цілі, зокрема, в порту Сочі.

Про це пише Defense Express та The Times, поява на озброєнні України швидкісних безекіпажних катерів K3 Scout виробництва компанії Kraken Technology викликала серйозне занепокоєння серед росіян у соціальних мережах.

Що відомо про K3 Scout

Раніше про наявність саме цих апаратів в арсеналі українських захисників офіційно не оголошували.

Британський дрон демонструє високі технічні параметри: дальність його ходу досягає приблизно 1200 кілометрів. Максимальна швидкість катера становить близько 100 кілометрів за годину, крейсерська – приблизно 46 кілометрів за годину, а показник заявленої автономності сягає 30 діб.

Корисне навантаження апарата становить до 600 кілограмів. Окрім потужної вибухівки, безекіпажний катер здатен нести розвідувальні FPV-дрони, керовані ракети або інше додаткове спорядження для виконання спеціальних завдань на морі.

Точний масштаб використання K3 Scout в операціях залишається невідомим. Експерти припускають, що зараз тривають випробування системи в реальних бойових умовах поряд із дешевшими зразками українського ОПК.

Ціна морського комплексу залишається значною: згідно з британським контрактом на 20 бортів, одна одиниця коштувала орієнтовно 821 тисячу доларів з урахуванням пунктів управління, логістики та навчання фахівців. Наразі спільне підприємство Rheinmetall та Kraken Technology виготовляє близько 200 таких БЕКів на рік, проте потужності дозволяють наростити випуск до 1000 одиниць.

K3 Scout став першим у світі морським дроном, який навчили десантувати безпосередньо з борту літака Airbus A400M Atlas за допомогою спеціальної палети з парашутом.

До слова, з K3 Scout був доволі цікавий випадок, коли у Великій Британії виявили наявність китайських компонентів у камері цього БЕКа. Окрім того, ці компоненти зливали дані про свою роботу напряму на сервери у Китаї. Втім, британське оборонне відомство запевнило, що немає доказів компрометації секретних даних.