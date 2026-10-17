Об этом пишут Defense Express и The Times: появление на вооружении Украины скоростных беспилотных катеров K3 Scout производства компании Kraken Technology вызвало серьезную обеспокоенность среди россиян в социальных сетях.

Что известно о K3 Scout

Ранее о наличии именно этих аппаратов в арсенале украинских защитников официально не объявляли.

Британский дрон демонстрирует высокие технические характеристики: дальность его хода достигает примерно 1200 километров. Максимальная скорость катера составляет около 100 километров в час, крейсерская – примерно 46 километров в час, а заявленная автономность достигает 30 суток.

Полезная нагрузка аппарата составляет до 600 килограммов. Помимо мощного взрывчатого вещества, беспилотный катер способен нести разведывательные FPV-дроны, управляемые ракеты или другое дополнительное снаряжение для выполнения специальных задач на море.

Точный масштаб использования K3 Scout в операциях остается неизвестным. Эксперты предполагают, что в настоящее время продолжаются испытания системы в реальных боевых условиях наряду с более дешевыми образцами украинского ОПК.

Цена морского комплекса остается значительной: согласно британскому контракту на 20 судов, одна единица стоила ориентировочно 821 тысячу долларов с учетом пунктов управления, логистики и обучения специалистов. В настоящее время совместное предприятие Rheinmetall и Kraken Technology производит около 200 таких БЭК в год, однако производственные мощности позволяют нарастить выпуск до 1000 единиц.

K3 Scout стал первым в мире морским дроном, который с обучили десантироваться непосредственно с борта самолета а Airbus A400M Atlas с помощью специальной паллеты с парашютом.

К слову, с K3 Scout произошел довольно интересный случай, когда в Великобритании обнаружили наличие китайских компонентов в камере этого БЭКа. Кроме того, эти компоненты передавали данные о своей работе напрямую на серверы в Китае. Впрочем, британское оборонное ведомство заверило, что нет доказательств компрометации секретных данных.