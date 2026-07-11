Королевский флот Великобритании впервые провел испытания сброса морского дрона Kraken K3 Scout с военно-транспортного самолета Airbus A400M над Северным морем, пишет The Aviationist. Испытания провели в рамках проекта Beehive, в ходе которого британцы интегрируют беспилотные морские системы в будущий смешанный флот.

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Морской дрон должен был выдержать сброс с самолета

В ходе шестидневной демонстрации Kraken K3 Scout четыре раза сбрасывали с Airbus A400M с высоты около 400 метров. После приводнения аппарат должен был сохранить работоспособность и приступить к работе без поддержки порта или корабля-носителя.

Смысл эксперимента не в самом факте "сброса лодки с самолета". Британцы проверяли, можно ли быстро доставить беспилотный надводный аппарат в район, куда сложно или опасно завести корабль.

Это решает одну из проблем малых морских дронов. Они не всегда могут самостоятельно добраться до нужной зоны, особенно если речь идет об отдаленных или закрытых акваториях.

В Королевском флоте эту идею объясняют как изменение привычной логики. Раньше авиация стартовала с моря. Теперь флот проверяет обратную модель – когда морские платформы можно развертывать с воздуха.

Что такое Kraken K3 Scout

Kraken K3 Scout – это беспилотная надводная платформа, которую британский флот рассматривает для наблюдения, охраны сил, сопровождения, логистики и других задач на море.

В рамках проекта Beehive Королевский флот уже заказал партию таких аппаратов для подразделений береговых сил и Королевской морской пехоты.

То есть K3 Scout для британцев – элемент будущей структуры флота. Его хотят использовать наряду с традиционными кораблями, береговыми подразделениями и морской пехотой.

Именно поэтому испытания с Airbus A400M имеют практический смысл. Если беспилотный катер можно перебрасывать не только по морю, но и по воздуху, флот получает новый способ быстро закрывать нужный район без развертывания большой корабельной группировки.

Морской дрон K3 Scout на воде. Фото: Royal Navy

Украинский опыт – не в сбросе с воздуха, а боевом применении

Украина пока известна не воздушным запуском морских дронов, а их реальным боевым применением. Именно украинские Magura V5 и Sea Baby стали примером того, как небольшие беспилотные платформы могут влиять на действия гораздо более дорогого флота.

Magura V5 стал одним из символов украинской асимметричной войны на море. Эти аппараты используются для нанесения ударов по российским кораблям и объектам в Черном море. Их главное преимущество – не универсальность, а возможность нанести удар там, где классическому кораблю действовать было бы слишком рискованно.

Sea Baby пошел по другому пути эволюции. Его разрабатывают не только как ударное средство, но и как многоцелевую морскую платформу. Такие аппараты могут не только проводить атаки, но и выполнять другие задачи, в частности доставлять полезную нагрузку или работать в качестве носителя различного оборудования.

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В чем разница между британским и украинским подходами

Британский эксперимент отвечает на вопрос: как быстро доставить морской дрон в нужную точку. Украинский опыт отвечает на другой вопрос: как такие платформы могут изменить поведение противника на море.

Это разные задачи. Kraken K3 Scout в британской концепции – элемент смешанного флота, где беспилотные катера дополняют корабли, морскую пехоту и разведывательные системы.

Украинские Magura и Sea Baby появились в условиях большой войны, когда требовалось быстро создать инструмент для асимметричной борьбы с Черноморским флотом России.

Британцы сейчас отрабатывают логистику и способ развертывания. Украинцы уже доказали, что морской дрон может быть не вспомогательным средством, а самостоятельным фактором морской войны.

Что это означает для флотов

Испытания Королевского флота Великобритании показывают, что морские дроны переходят в следующую фазу развития. Уже недостаточно просто иметь беспилотный катер. Нужно быстро доставить его в район операции, интегрировать с другими силами и обеспечить работу без большой инфраструктуры.

Украина показала, что морские дроны могут оказывать стратегическое воздействие даже без традиционного превосходства на море. Великобритания теперь отрабатывает другой элемент той же революции – мобильность и быстрое развертывание.

Эти два опыта не дублируют друг друга. Они демонстрируют разные аспекты будущей морской войны: украинская модель – боевая эффективность и быстрая адаптация, британская – интеграция беспилотных платформ в структуру большого флота.