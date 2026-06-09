"Калібри" тепер небезпечніші: у Міноборони розповіли, як росіяни модернізували ракети

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення дещо змінили крилаті ракети типу "Калібр". Зокрема, на них почали встановлювати касетну бойову частину.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Як ворог змінив "Калібри"?

Військові інженери та науковці Міноборони визначили, що з 2022 року Росія била по Україні "Калібрами", де бойова частина була осколково-фугасною. Однак фахівці проаналізували ракети збиті навесні цьогоріч та встановили в них касетну бойову частину.

Противник зробив це, щоб збільшити площу ураження та застосовувати ракету проти розосереджених цілей,

– пояснили у Міноборони.

Друга модифікація стосується елементної бази. При виготовленні у 2023 – 2024 роках Росія намагалась перейти на використання вітчизняних елементів. Але фахівці МО України проаналізували збиту ракету, зібрану у 2025 році, та встановили, що її бортова цифрова обчислювальна машина знову містить імпортні компоненти.

У Міноборони припускають, що спроба замінити іноземну електроніку на російську погіршила точність наведення ракет.

Міноборони встановило усіх виробників електроніки для "Калібрів", а також головних конструкторів та менеджерів, причетних до виробництва ракет. Ці дані передаються для подальшого опрацювання в рамках санкційної політики,

– додали у Міністерстві.

Нагадаємо, під час останньої масованої атаки по Україні 2 червня Росія запустила п'ять крилатих ракет "Калібр" з акваторії Каспійського моря. Сили протиповітряної оборони знищили три із них.

Загалом у травні відсоток збиття повітряних ворожих цілей сягнув 90,75%. Серед знешкоджених ракет були й 11 "Калібрів".