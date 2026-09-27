Це питання часу, – Буданов дав тривожний прогноз щодо КНДР

Північна Корея використовує досвід війни в Україні та російські технології для стрімкої мілітаризації, а також масового виробництва ударних безпілотників. Загострення ситуації на лінії розмежування з Республікою Корея створює загрозу ескалації.

В інтерв'ю виданню Newsforce керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що північнокорейський режим не лише постачає Росії зброю та відправляє власних військових для участі у боях, а й активно вдосконалює власні збройні сили.

Буданов про ризики ескалації у Корейському регіоні

За словами Буданова, Пхеньян інтегрує у свій арсенал нові типи озброєння, частина з яких є розробками російського виробництва.

Зокрема, у Північній Кореї вже розгортають масове виробництво ударних дронів-камікадзе, заявив очільник ОП.

А коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед – щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні,

– стверджує Буданов.

Він також додав, що ситуацію ускладнюють інциденти на лінії розмежування між Республікою Корея та Північною Кореєю.

Ситуація загострюється з кожним днем. І це лише питання часу, коли може статися подія-тригер, яка призведе до неконтрольованих наслідків,

– вважає глава ОП.

До слова, Північна Корея протестувала модернізовану 240-міліметрову керовану реактивну систему залпового вогню. У КНДР заявили, що розробка таких ракет значно посилює готовність вогневих сил уздовж кордону з Південною Кореєю.