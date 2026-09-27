В интервью изданию Newsforce глава Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что северокорейский режим не только поставляет России оружие и отправляет своих военных для участия в боевых действиях, но и активно совершенствует собственные вооруженные силы.

Буданов о рисках эскалации в Корейском регионе

По словам Буданова, Пхеньян включает в свой арсенал новые типы вооружения, часть которых является разработками российского производства.

В частности, в Северной Корее уже разворачивается массовое производство ударных дронов-камикадзе, заявил глава ОП.

А когда видишь, как северокорейский режим так стремительно милитаризируется, естественно возникает вопрос: зачем? Прежде всего – чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своем регионе,

– утверждает Буданов.

Он также добавил, что ситуацию осложняют инциденты на линии разграничения между Республикой Корея и Северной Кореей.

Ситуация обостряется с каждым днем. И это лишь вопрос времени, когда может произойти событие-триггер, которое приведет к неконтролируемым последствиям,

– считает глава ОП.

К слову, Северная Корея провела испытания модернизированной 240-миллиметровой управляемой реактивной системы залпового огня. В КНДР заявили, что разработка таких ракет значительно усиливает боеготовность огневых сил вдоль границы с Южной Кореей.