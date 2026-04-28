Щоб збивати ворожу балістику: в Україні виготовлятимуть аналог Patriot

Українська компанія BlueBird Tech, яка виробляє системи РЕБ, детектори БпЛА, FPV-дрони, тепер займатиметься ще й виготовленням ракет. Компанія стала відома завдяки своїй розробці аналога російської "Молнії" – "Бебрадрона".

Детальніше про новий напрямок роботи BlueBird Tech розповіли в Defence Express.

Які виклики чекають на виробників?

Основний фокус компанія зосереджує на створенні власного сучасного зенітно-ракетного комплексу, який зможе перехоплювати широкий спектр повітряних цілей – від безпілотників до крилатих і навіть балістичних ракет.

Фактично йдеться про амбіцію розробити систему, здатну частково замінити американські комплекси Patriot, особливо в умовах гострого дефіциту ракет до них.

Ця ініціатива вписується у стратегічний курс Володимира Зеленського, спрямований на розвиток національних систем протиповітряної оборони, зокрема тих, що можуть ефективно протидіяти балістичним загрозам. Головна мета полягає у зменшенні залежності від іноземного озброєння, що стало особливо актуальним через обмежені запаси ракет типу MSE для Patriot.

До слова, США та країни Близького Сходу зосереджуються на забезпеченні себе системами Patriot, що посилює їхній глобальний дефіцит і зменшує доступність для України. Водночас, як пояснив 24 Каналу експредставник США по Україні Курт Волкер, ці комплекси потрібні переважно для перехоплення ракет, а не більшості повітряних цілей.



Пуск MSE із ЗРК Patriot / Ілюстративне фото

Наразі про технічні параметри майбутнього комплексу практично нічого не повідомляють, однак відомо, що BlueBird Tech вже розпочала активний набір спеціалістів і інженерів. Це свідчить про початкову стадію проєкту, яка зазвичай передбачає тривалий цикл досліджень і розробок.

Відсутність досвіду компанії у сфері ракетобудування означає, що процес буде надзвичайно складним, дороговартісним і тривалим. У Defence Express пояснюють, що розробка подібного комплексу – це багаторівневе технологічне завдання.

Насамперед необхідно створити потужну радіолокаційну систему, яка зможе виявляти балістичні цілі на великій відстані, точно відстежувати їхній рух і передавати дані для наведення ракети. Не менш складною є сама ракета-перехоплювач. Вона повинна мати високоточну активну головку самонаведення, здатну захопити ціль і забезпечити пряме влучання на надвисоких швидкостях.

Для боротьби з балістичними ракетами застосовується принцип "hit-to-kill", тобто фізичне знищення бойової частини без використання вибуху.

Крім того, ракета має демонструвати надзвичайну маневреність, витримувати значні перевантаження та оснащуватися газодинамічними системами керування. Важливим елементом є і потужний твердопаливний двигун, який, імовірно, доведеться розробляти та виробляти самостійно.

Експерти кажуть, що для реалізації такого амбітного проєкту компанії доведеться залучати партнерів як в Україні, так і за кордоном, адже створення повного циклу виробництва "з нуля" є практично нереальним.

Зважаючи на те, що раніше BlueBird Tech працювала переважно з FPV-дронами та системами радіоелектронної боротьби, перехід до розробки складних ракетних систем виглядає надзвичайно амбітним і водночас ризикованим. Тому очікувати швидких результатів від цього проєкту навряд чи варто.

Європа хоче співпрацювати з Україною у виробництві зброї: які останні новини?

Європейський бізнес виявляє інтерес до створення спільних оборонних проєктів з Україною, однак реалізація таких ініціатив з українського боку просувається доволі повільно. Водночас Європейський Союз готує нові фінансові інструменти для підтримки оборонної сфери, зокрема програма SAFE вже перебуває на завершальному етапі запуску.

Паралельно Польща розпочинає формування сучасного флоту безпілотників у партнерстві з Україною, використовуючи її бойовий досвід.

Крім того, Естонія і Україна уклали угоду щодо спільного виробництва ударних дронів і систем радіоелектронної боротьби. Естонська сторона планує спрямувати до 2026 року близько 110 мільйонів євро на підтримку цих ініціатив.

Важливо зазначити й те, що країни Близького Сходу теж визнають ефективність українських технологій. Так, продовж останнього часу Україна уклала оборонні договори з такими державами: