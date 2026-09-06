НАТО випробовує комплекс StrikeMaster біля Арктики: як він може загрожувати флоту Росії

Норвезький протикорабельний комплекс StrikeMaster із ракетами NSM випробовують в Арктиці поблизу острова Ян-Маєн. Його розміщення потенційно дозволяє контролювати частину операційної зони Північного флоту Росії.

Про це пише Defense Express.

Що відомо про комплекс StrikeMaster?

Норвезька оборонна компанія Kongsberg у 2022 році представила концепцію мобільного протикорабельного комплексу StrikeMaster. Його планували створити на базі австралійського бронеавтомобіля Bushmaster, встановивши на нього дві пускові установки для протикорабельних ракет NSM.

Для керування вогнем мала використовуватися спеціально адаптована версія програмного забезпечення зенітного ракетного комплексу NASAMS.

StrikeMaster спочатку розробляли для участі в австралійській програмі LAND 4100 Phase 2. Однак через чотири роки після першої презентації концепція отримала практичне продовження, причому за досить незвичних обставин.

Як повідомляє Naval News, Корпус морської піхоти США нещодавно випробував StrikeMaster в арктичних умовах під час навчань НАТО на норвезькому острові Ян-Маєн. Чи проводили під час навчань бойові пуски ракет із StrikeMaster, наразі не уточнюється.

Водночас відомо, що комплекс доставили на Ян-Маєн британським військово-транспортним літаком A400M. Його охорону забезпечували військовослужбовці норвезької територіальної оборони.

За наявною інформацією, перші випробування StrikeMaster на острові відбулися ще в березні 2026 року. Після цього комплекс залишився в цьому районі. Також StrikeMaster інтегрований у систему обміну інформацією між військовими США, Великої Британії та Норвегії.

Особливу увагу привертає місце розміщення комплексу. Острів Ян-Маєн розташований таким чином, що в теорії StrikeMaster може контролювати частину операційної зони Північного флоту ВМФ Росії. Саме тому його потенційне розміщення в цьому районі може мати важливе військове значення. Водночас поки що незрозуміло, наскільки масштабним може бути це застосування.

Наразі немає інформації про серійного замовника StrikeMaster, а також про можливі обсяги його виробництва чи закупівель.

Цікаво й те, що спочатку комплекс створювали з орієнтацією на Збройні сили Австралії. У підсумку ж StrikeMaster опинився на озброєнні та проходить випробування у Корпусі морської піхоти США.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили США шукають гарматні комплекси середнього калібру для захисту від різних повітряних загроз – від дронів до крилатих ракет. Подібні системи вже активно використовує Україна для боротьби з російськими дронами та ракетами, зокрема Gepard і німецький Skyranger 35.