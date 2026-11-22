Український оборонний сектор у листопаді 2026 року опинився на межі можливостей через російські обстріли та дефіцит капіталу. Розпорошення коштів між 1300 підприємствами та брак кадрів гальмують масштабування зброї.

Про проблеми у секторі повідомило американське видання The Wall Street Journal, спираючись на оцінки представників індустрії та військових аналітиків. Зокрема, держава наразі не здатна виготовляти далекобійні крилаті ракети "Нептун" у таких самих обсягах, як Росія.

Що гальмує розвиток виробництва?

Численні малі підприємства зробили оборонний сектор інноваційним і гнучким, однак внутрішній ринок залишається замалим для зростання такої кількості гравців.

Ситуацію ускладнює й розпорошеність закупівель, коли командири мають змогу замовляти продукцію окремо чи отримувати її від благодійників.

На думку фахівців, така внутрішня конкуренція за обмежені ресурси розпорошує кошти замість їхньої концентрації на ключових напрямках.

Багато компаній не приносять реальної користі військовим зусиллям… навпаки, вони лише посилюють конкуренцію за обмежені фінансові ресурси,

– зазначив колишній офіцер ВМС США.

Постійні обстріли та перенесення заводів за кордон

Постійна загроза російських ударів змушує компанії розосереджувати свої потужності. Як розповів генеральний директор конструкторського бюро "Луч", цехові лінії доводиться навмисно розпорошувати заради безпеки.

Водночас знайти нові площі непросто, адже орендодавці остерігаються атак, а мобілізація та міграція спричинили гострий дефіцит кваліфікованих інженерів.

Через труднощі із залученням коштів український бізнес дедалі частіше переносить потужності. Компанія Ark Robotics перенесла штаб-квартиру та збирання безпілотників до Естонії, стартап Swarmer перебазувався до американського Остіна, а розробник Fire Point планує продаж частки.

Крім того, в рамках міжнародної Антибалістичної коаліції триває спільне створення системи "Фрейя", однак, за словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, на її реалізацію знадобиться до двох років.

Раніше військові наголошували, що оборонний комплекс активно модернізує власну крилату зброю, завдяки чому Сили оборони частіше застосовують "Нептуни" для знищення важливих цілей ворога.