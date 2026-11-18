Про це в ефірі 24 Каналу говорили з речником Військово-морських сил ЗСУ Дмитром Плетенчуком. За його словами, український ВПК постійно вдосконалює саме ці крилаті ракети. Відомо, що вже є щонайменше три моделі носіїв "Нептунів".

Adv

популярні відео

Чому почастішали атаки "Нептунами"?

Як наголосив Плетенчук, багато факторів впливають на те, що Сили оборони почали частіше застосовувати "Нептуни". Їх не застосовують спонтанно.

Це багатоетапні сплановані акції. На це впливає зменшення спроможностей ворога щодо захисту в повітряному просторі, радіолокаційному полі тощо– зазначив Плетенчук.

Плетенчук розповів про ракети "Нептун": дивіться відео 24 Каналу

Додамо, раніше "Нептуни" застосовували проти кораблів. Крейсер "Москва" був уражений саме цією ракетою. Далі вдалося переробити "Нептуни", аби вони змогли знищувати наземні цілі. Військово-морські сили вже неодноразово били так по важливих для ворога підприємствах.