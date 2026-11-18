Об этом в эфире 24 Канала говорили с пресс-секретарем Военно-морских сил ВСУ Дмитрием Плетенчуком. По его словам, украинский ВПК постоянно совершенствует именно эти крылатые ракеты. Известно, что уже существует как минимум три модели носителей "Нептунов".

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Почему участились атаки "Нептунами"?

Как подчеркнул Плетенчук, многие факторы влияют на то, что Силы обороны начали чаще применять "Нептуны". Их не применяют спонтанно.

Это многоэтапные спланированные операции. На это влияет снижение способности противника к защите в воздушном пространстве, радиолокационном поле и т. д.– отметил Плетенчук.

Плетенчук рассказал о ракетах "Нептун": смотрите видео 24 Канала

Добавим, что ранее "Нептуны" применялись против кораблей. Крейсер "Москва" был поражен именно этой ракетой. Далее удалось переделать "Нептуны", чтобы они могли уничтожать наземные цели. Военно-морские силы уже неоднократно наносили такие удары по важным для врага предприятиям.