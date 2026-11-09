Плетенчук рассказал, как ВМС переориентировали применение "Нептунов"

Об этом сообщил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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Силы обороны изменили тактику ударов ракетой "Нептун". Первоочередной целью этого оружия были корабли. Напомним, что крейсер "Москва" был поражен именно такой ракетой.

На самом деле это было мудрым решением – переориентировать наш опыт на уничтожение других типов целей, потому что корабли в море не выходят, а работать нужно. Тем более есть необходимость– рассказал спикер ВМС.

Он указал на то, что объекты российского ВПК расположены по всей территории. Военный также подчеркнул, что речь идет о большом количестве потенциальных целей.

По словам Плетенчука, украинский оборонно-промышленный комплекс имеет опыт изготовления таких средств поражения. В то же время ВМС успешно применяли их.

Эта синергия привела к тому, что сначала мы поражали наземные объекты в Крыму в тестовом режиме. Но успешно. После этого география стала немного шире– отметил пресс-секретарь.

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Он подчеркнул, что украинские военные поражают цели далеко за пределами акватории, в частности в тылу страны-агрессора. По словам спикера, это свидетельствует о возможностях украинского оружия и дальнейших перспективах его развития.

Плетенчук также прокомментировал возможность нанесения ударов по российским аэродромам. Он отметил, что такие удары не обязательно будут означать полное лишение врага возможности применять самолеты.

Военный рассказал, что авиация может действовать из других мест. Однако, по его словам, это действительно требует от России больше ресурсов.