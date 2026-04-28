Українська компанія L7 створила тренажер, який відтворює 82-міліметровий міномет: що він вміє

Українська компанія L7, яка виробляє тренажери для підготовки особового складу, представила новий масогабаритний симулятор 82-мм міномета типу КБА-48М1 / КБА-48М / УПІК-82. Його розробили для комплексної підготовки мінометних розрахунків у складі екосистеми ведення бою UNITS.

Новий модуль є повнорозмірною копією бойового міномета, що імітує його габарити та вагу. Симулятор призначений для відпрацювання повного циклу роботи розрахунку – від наведення й коригування до розгортання, згортання позиції та технічного обслуговування озброєння. Про це йдеться у пресрелізі, який отримав 24 Канал.

Чи можна навчати розрахунок без бойових мін і втрат якості підготовки?

У L7 наголошують, що симулятор забезпечує точне моделювання всіх елементів тренажера в реальному вигляді, розмірі та вазі, а також інтегрується з усією лінійкою тренажерів екосистеми UNITS. Це дає змогу поєднувати різні етапи навчання в єдиному середовищі та залучати до процесу як окремих військовослужбовців, так і кілька розрахунків одночасно.

Окрему увагу в системі приділили взаємодії між учасниками навчального процесу. За словами компанії, тренажер підтримує зв’язок із коригувальником через систему ситуаційної обізнаності, що створює умови для колективної підготовки підрозділу в режимі реального часу.

Ще одна перевага комплексу – можливість максимально наблизити навчання до бойових умов. Модуль дозволяє відпрацьовувати вправи в різний час доби, у різні пори року та за різних погодних сценаріїв, зокрема під час снігу, граду, дощу, вітру або туману. Це дає змогу довести дії розрахунку до автоматизму без ризику для життя і здоров’я військових та без витрати дефіцитних боєприпасів.

Новий масогабаритний симулятор 82-мм міномета / Фото надано L7

Зверніть увагу! Симулятор може працювати за кількома сценаріями. У бойовому режимі військовослужбовці відпрацьовують елементи стрільби прямою наводкою та із закритих позицій. В автономному режимі основний акцент робиться на швидкому розгортанні й згортанні позиції, обслуговуванні міномета та відпрацюванні послідовності дій під час роботи з ним.

У компанії також підкреслюють, що технічні можливості екосистеми UNITS дають змогу масштабувати підготовку від рівня відділення до батальйону. Завдяки інтеграції різних симуляторів у єдину систему ведення бою підрозділи можуть синхронізувати дії та тренуватися спільно, а результати вправ – аналізувати детально й поетапно.

Серед ключових переваг тренажера в L7 називають реалістичність, адаптивність до різних режимів роботи та погодних умов, мобільність комплексу, можливість індивідуального і колективного навчання, а також повну аналітику виконання вправ.

Для чого потрібні симулятори зброї?

Компанія L7 після початку повномасштабної війни об’єднала свої напрями навколо створення тренажерів для підготовки військових. За словами засновника Ігоря Бєлова, на симуляторах уже потренувалися близько пів мільйона військових, а сама лінійка компанії налічує понад 50 видів тренажерів.