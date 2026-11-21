Російські "Шахеди" можуть отримати нову загрозу з повітря — компактні ракети, які запускають безпосередньо з безпілотників. Латвійська компанія Rannon уже створила прототип такої системи й готує її до випробувань в Україні.

Про це повідомляє Мілітарний.

Як працюватимуть ракети для дронів?

Rannon представили розробку на полях Defence Innovation Forum 2026 у Гаазі. За словами представниці компанії, розробники доопрацьовують систему перед тим, як передати її для тестування в Україні.

Розробка Rannon – це компактні некеровані ракети класу "повітря – повітря", призначені для ураження повітряних цілей. Пускові установки можна інтегрувати на різні типи безпілотників – як літакового типу, так і коптери.

Маса однієї ракети становить лише 1,2 кілограма. Представниця компанії пояснила, що завдяки цьому систему можна встановлювати навіть на реактивні безпілотники, які потенційно зможуть перехоплювати нові типи російських дронів, зокрема "Шахеди".

Кількість ракет на одному носії залежатиме від його вантажопідйомності. Типова конфігурація передбачає від 4 до 12 боєприпасів, що дасть змогу атакувати кілька повітряних цілей поспіль, зокрема під час протидії роям безпілотників. Компанія вже випробувала одночасне використання двох пускових установок.

За даними розробників, ракета має такі характеристики:

калібр – 40 міліметрів;

довжина – 400 міліметрів;

маса – 1,2 кілограма;

бойова частина – 0,5 кілограма, осколково-фугасна;

швидкість польоту – 250 метрів за секунду;

ефективна дальність пуску – близько 300 метрів.



Боєприпас оснащений неконтактним підривачем і системою самоліквідації. За заявленими характеристиками, дистанцію у 300 метрів ракета долає приблизно за секунду, тому складна система маневрування їй не потрібна.



FPV-дрон з 40-мм ракетами від латвійської компанії Rannon / Фото Мілітарний

Для наведення використовують балістичний обчислювач та алгоритми штучного інтелекту, які розпізнають ціль. Система інтегрується з комплексами бойового управління ППО. Оператор керує нею зі звичайного пульта безпілотника: на екрані відображається прицільне перехрестя, за допомогою якого можна захопити ціль і підтвердити запуск.

У Rannon також заявили, що ракети можна використовувати не лише за схемою "повітря – повітря", а й у форматах "земля – повітря" та "повітря – земля".



Пускові напрямні для 40-мм антидронових ракет від латвійської компанії Rannon / Фото Мілітарний

Які ще розробки готує латвійська компанія?

Окрім антидронових ракет, Rannon працює над твердопаливними стартовими прискорювачами RATO для безпілотників літакового типу та дронів-перехоплювачів.

Такі системи мають допомогти запускати безпілотники без спеціальної інфраструктури та катапульт. Використання прискорювачів дасть змогу заощаджувати енергію апарата, збільшувати дальність польоту й переносити важче корисне навантаження.

Обидві розробки поки перебувають на стадії прототипів. Перші випробування стартових прискорювачів заплановані на січень 2027 року, а завершити розробку некерованих ракет компанія розраховує в середині 2027 року.

У Rannon наголосили, що ракети ще не застосовували в Україні. Перед передачею системи для бойових випробувань розробники хочуть завершити її тестування.

Компанія є учасницею та однією з переможниць першого етапу спільної оборонної ініціативи ЄС та України BraveTech EU. У її межах Rannon уже брала участь у військових експериментах і випробуваннях у Європі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні налагодили ремонт і обслуговування польських радарів SKYctrl, які допомагають виявляти та нейтралізувати ворожі дрони.