Adv

Об этом сообщает "Милитарный".

Как будут работать ракеты для дронов?

Компания Rannon представила свою разработку на форуме Defence Innovation Forum 2026 в Гааге. По словам представительницы компании, разработчики дорабатывают систему перед тем, как передать ее для тестирования в Украине.

Разработка Rannon – это компактные неуправляемые ракеты класса "воздух-воздух", предназначенные для поражения воздушных целей. Пусковые установки можно интегрировать на различные типы беспилотников – как самолетоподобные, так и коптеры.

Масса одной ракеты составляет всего 1,2 килограмма. Представительница компании пояснила, что благодаря этому систему можно устанавливать даже на реактивные беспилотники, которые потенциально смогут перехватывать новые типы российских дронов, в частности "Шахеды".

Количество ракет на одном носителе будет зависеть от его грузоподъемности. Типовая конфигурация предусматривает от 4 до 12 боеприпасов, что позволит проводить атаки на несколько воздушных целей подряд, в частности при противодействии роям беспилотников. Компания уже опробовала одновременное использование двух пусковых установок.

По данным разработчиков, ракета имеет такие характеристики:

калибр – 40 миллиметров;

длина – 400 миллиметров;

масса – 1,2 килограмма;

боевая часть – 0,5 килограмма, осколочно-фугасная;

скорость полета – 250 метров в секунду;

эффективная дальность пуска – около 300 метров.



Боеприпас оснащен бесконтактным взрывателем и системой самоликвидации. По заявленным характеристикам, расстояние в 300 метров ракета преодолевает примерно за секунду, поэтому сложная система маневрирования ей не нужна.

FPV-дрон с 40-мм ракетами от латвийской компании Rannon / Фото "Милитарный"

Для наведения используются баллистический вычислитель и алгоритмы искусственного интеллекта, которые распознают цель. Система интегрируется с комплексами боевого управления ПВО. Оператор управляет ею с обычного пульта беспилотника: на экране отображается прицельный крест, с помощью которого можно захватить цель и подтвердить запуск.

В компании Rannon также заявили, что ракеты можно использовать не только по схеме "воздух–воздух", но и в режимах "земля–воздух" и "воздух–земля".

Пусковые направляющие для 40-мм антидроновых ракет от латвийской компании Rannon / Фото "Милитарный"

Что еще готовит латвийская компания?

Помимо антидроновых ракет, Rannon работает над твердотопливными стартовыми ускорителями RATO для беспилотников самолетного типа и дронов-перехватчиков.

Такие системы должны помочь запускать беспилотники без специальной инфраструктуры и катапульт. Использование ускорителей позволит экономить энергию аппарата, увеличивать дальность полета и перевозить более тяжелую полезную нагрузку.

Обе разработки пока находятся на стадии прототипов. Первые испытания стартовых ускорителей запланированы на январь 2027 года, а завершить разработку неуправляемых ракет компания рассчитывает в середине 2027 года.

В Rannon подчеркнули, что ракеты еще не применялись в Украине. Перед передачей системы для боевых испытаний разработчики хотят завершить ее тестирование.

Компания является участницей и одной из победительниц первого этапа совместной оборонной инициативы ЕС и Украины BraveTech EU. В ее рамках Rannon уже принимала участие в военных экспериментах и испытаниях в Европе.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине наладили ремонт и обслуживание польских радаров SKYctrl, которые помогают обнаруживать и нейтрализовывать вражеские дроны.