В Украине наладили ремонт польских РЛС SKYctrl, которые помогают нейтрализовать российские БПЛА

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Об этом сообщило издание "Милитарный" со ссылкой на технического директора Global Scaling Олега Прийменко.

Что известно о системе?

Компания Global Scaling является официальным импортером радаров SKYctrl в Украину. Работы включают полную диагностику и устранение неисправностей различного характера, что позволяет быстро возвращать оборудование военным. Компания обеспечивает даже послегарантийное обслуживание радаров.

Польские антидроновые комплексы SKYctrl производит компания Advanced Protection Systems (APS). Украинские военные используют эти системы еще с сентября 2022 года, а в настоящее время они также помогают пограничникам выявлять угрозы.

Комплекс SKYctrl предназначен для обнаружения, сопровождения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Помимо радара, система включает радиочастотный датчик и акустический сенсор с возможностью пеленгации звука двигателей дронов.

В мае 2025 года директор по развитию бизнеса APS Дариуш Вихнярек сообщил о сотрудничестве с украинскими разработчиками. Благодаря этому польский производитель интегрировал отечественные акустические датчики в систему SKYctrl для еще более эффективного обнаружения вражеских целей.

РЛС SKYctrl / Фото Global Scaling.

Также вице-премьер Чехии Карел Гавличек заявил, что страна рассматривает возможность передать Украине 16 самолетов L-39 Skyfox. Эти самолеты могут усилить возможности Киева в противодействии российским дронам.