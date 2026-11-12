Чехия может передать Украине 16 самолетов для борьбы с беспилотниками

Adv

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек после встречи с премьер-министром Украины Сергеем Корецким в Киеве, сообщает iDNES.cz.

О чем еще договорились Украина и Чехия?

После переговоров чешский чиновник сообщил, что Украина может получить в общей сложности 16 самолетов L-39 Skyfox.

Четыре из них уже были подтверждены ранее, теперь их было еще 12, и есть предварительное подтверждение того, что это может произойти– сказал Гавличек.

Окончательное решение о передаче всех самолетов пока не объявлено. В то же время такое количество машин может усилить возможности Украины в противодействии воздушным угрозам, в частности беспилотникам.

L-39 Skyfox – современный чешский дозвуковой реактивный самолет производства компании Aero Vodochody. Он был создан в первую очередь для подготовки военных пилотов, в частности перед переходом на истребители четвертого и пятого поколений. В то же время Skyfox представляет собой многоцелевую платформу, которую можно использовать для легких ударных задач, воздушного патрулирования и разведки.

Самолет оснащен двигателем Williams International FJ44-4M, развивает максимальную скорость до 907 километров в час и может находиться в воздухе до 3 часов 45 минут без дополнительных топливных баков. Он имеет пять точек подвески для вооружения и оборудования, а максимальная масса полезной нагрузки составляет около 1 350 килограммов.

В зависимости от конфигурации Skyfox может нести пулеметные контейнеры, неуправляемые и управляемые ракеты, бомбы и разведывательное оборудование.

В ходе визита Гавличек также провел переговоры с вице-премьер-министром и министром энергетики Денисом Шмыгалем. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в атомной, гидроэнергетической отраслях и сфере возобновляемой энергетики.

Отдельно обсуждались вопросы помощи Украине в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры, расширении добычи газа и участии чешских компаний в восстановительных работах. По словам Гавличека, чешская сторона готова присоединиться к восстановлению украинской системы передачи электроэнергии.

В Украину чешский чиновник прибыл с делегацией из примерно 100 человек, большинство из которых – представители бизнеса. Среди участников были компании, работающие в энергетической, оборонной, аэрокосмической и промышленной сферах.

Напомним, Пентагон подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Вооружение и технику закупят у производителей в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI).

В настоящее время украинские дипломаты и военные согласовывают с Министерством обороны США окончательный перечень необходимого оборудования и боеприпасов. Одним из самых острых вопросов остаются поставки ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, объемы которых пока не соответствуют потребностям Украины.