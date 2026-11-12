Чехія може передати Україні 16 літаків для боротьби з безпілотниками

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Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек після зустрічі з українським прем'єр-міністром Сергієм Корецьким у Києві, передає iDNES.cz.

Про що ще домовлялися Україна та Чехія?

Після переговорів чеський урядовець повідомив, що Україна може отримати загалом 16 літаків L-39 Skyfox.

Чотири з них вже були підтверджені раніше, тепер їх було ще 12, і є попереднє підтвердження того, що це може статися– сказав Гавлічек.

Остаточне рішення щодо передачі всіх літаків наразі не оголошували. Водночас така кількість машин може посилити можливості України у протидії повітряним загрозам, зокрема безпілотникам.

L-39 Skyfox – сучасний чеський дозвуковий реактивний літак виробництва компанії Aero Vodochody. Його створили насамперед для підготовки військових пілотів, зокрема перед переходом на винищувачі четвертого та п'ятого поколінь. Водночас Skyfox є багатоцільовою платформою, яку можна використовувати для легких ударних завдань, повітряного патрулювання та розвідки.

Літак оснащений двигуном Williams International FJ44-4M, розвиває максимальну швидкість до 907 кілометрів на годину та може перебувати в повітрі до 3 годин 45 хвилин без додаткових паливних баків. Він має п'ять точок підвіски для озброєння й обладнання, а максимальна маса корисного навантаження становить близько 1 350 кілограмів.

Залежно від конфігурації Skyfox може нести кулеметні контейнери, некеровані та керовані ракети, бомби й розвідувальне обладнання.

Під час візиту Гавлічек також провів переговори з віцепрем'єр-міністром і міністром енергетики Денисом Шмигалем. Сторони підписали меморандум про співпрацю в атомній, гідроенергетичній галузях та сфері відновлюваної енергетики.

Окремо обговорювали допомогу Україні у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури, розширення видобутку газу та участь чеських компаній у відбудові. За словами Гавлічека, чеська сторона готова долучитися до відновлення української системи передачі електроенергії.

До України чеський урядовець прибув із делегацією приблизно зі 100 людей, більшість із яких – представники бізнесу. Серед учасників були компанії, що працюють в енергетичній, оборонній, аерокосмічній та промисловій сферах.

Нагадаємо, Пентагон підтвердив виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Озброєння та техніку закуплять у виробників у межах програми Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Наразі українські дипломати та військові узгоджують із Міністерством оборони США остаточний перелік необхідного обладнання та боєприпасів. Одним із найгостріших питань залишаються постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, обсяги яких поки не відповідають потребам України.