Вооружение на 400 миллионов долларов: Пентагон подтвердил новую помощь Украине

О положительном решении американского ведомства сообщил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в интервью ICTV, передает "Укринформ". В настоящее время дипломаты и военные завершают согласование окончательного перечня оборонных грузов.

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Что известно о выделении помощи

Украина еще ожидает от Пентагона более подробной информации, рассказал дипломат. Но уже сейчас, по его словам, есть надежда, что в ближайшее время появятся дополнительные поставки для Сил обороны.

Скорость и последовательность передачи американского оружия Украине зависят от решений администрации США, подчеркнул Сеник. Это касается как помощи в рамках программы PURL, так и двусторонних поставок по ранее заключенным контрактам в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). По словам дипломата, точные сроки поступления и конкретную номенклатуру вооружения объявят после консультаций с Министерством обороны Украины. Ожидается, что выделенные ресурсы помогут обеспечить критические потребности украинских сил обороны на передовой.

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Почему Киев настаивает на ракетах для Patriot?

Наиболее остро стоит вопрос поставок ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot, отметил Сеник. Объемы их передачи в настоящее время не соответствуют ожиданиям Украины.

По словам дипломата, Пентагон продолжает ссылаться на нехватку ракет как для самих США, так и для других союзников. При этом американцы хорошо понимают приоритеты Украины.

Когда уже есть необходимые ресурсы и финансирование, возникает логичный вопрос: почему мы так долго ждем, чтобы получить эти перехватчики– подчеркнул Сеник.

Вопрос поставок поднимают конгрессмены и сенаторы обеих партий, добавил дипломат. Украинская сторона также намерена обсудить его с Госдепартаментом США.

Что еще нужно Украине?

Киев рассчитывает на новые пакеты военной помощи в рамках программы PURL, по которой партнеры финансируют закупки американского оружия для Украины. Среди других критически важных потребностей Сеник назвал ракеты для F-16, обслуживание этих самолетов и запасные части, а также ракеты для систем NASAMS и Hawk.

Украина готовится к следующей встрече в формате "Рамштайн", запланированной на 17 ноября, добавил дипломат.

Напомним, что ранее Киев долгое время не располагал информацией ь относительно распределения этих 400 миллионов долларов и заключенных договоров.