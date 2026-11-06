"Нет никакой информации": США до сих пор не раскрыли судьбу 400 миллионов помощи

Об этом рассказал временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в эфире "Суспильне". По его словам, речь идет о средствах в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которую Пентагон законтрактовал в конце финансового года. Повторные обращения Киева к американским чиновникам в немецком Висбадене и в само Министерство обороны Соединенных Штатов остались без ответа.

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На какие нужды ожидается финансирование

"У нас нет подтверждения от американской стороны и от НАТО – в частности, от NSATU в Висбадене – относительно того, где находятся средства, какие контракты уже подписаны или будут подписаны и на что именно эти средства будут направлены. То есть, по сути, нет никакой информации о том, что происходит", – отметил Денис Сеник.

Украина настаивает на предоставлении четких данных о перечне заключенных договоров. Дипломат подчеркнул, что этот пакет способен покрыть насущные потребности сил обороны, среди которых поставки боеприпасов, логистика и регулярное техническое обслуживание боевых самолетов F-16.

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Это значительная сумма. Мы очень хотели бы получить ответы на наши вопросы и понимание того, когда и на что именно будут использованы эти средства. Это чрезвычайно важно– подчеркнул дипломат.

Задержки с оборонными поставками

Стоит напомнить, что 30 сентября Пентагон оформил контракты почти на все 400 миллионов долларов помощи, выделенных Конгрессом, буквально за день до окончания финансового года. Между тем насущные потребности фронта требуют оперативности и в других направлениях вооружения.

В частности, Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев до сих пор ожидает утверждения министром обороны США Питом Хэгсетом поставок дополнительных противоракетных комплексов. По словам главы государства, в настоящее время Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для защиты воздушного пространства системами Patriot.

Кроме того, ранее президент заявлял, что в результате приостановленных предыдущих решений Украина недополучила 16 миллиардов долларов поддержки от Вашингтона, за выделение которых государство должно продолжать бороться.